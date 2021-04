La directora de La COMARCA, Eva Defior, Premio de Periodismo Local

La directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, ha sido reconocida con el Premio de Periodismo Local de la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. Defior está al frente del medio de comunicación que es referente informativo en las seis comarcas del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras. El grupo reivindica las demandas del territorio y pone en valor sus señas de identidad desde su nacimiento en el año 1987.

El medio de comunicación tiene su sede principal en Alcañiz, donde se encuentra la redacción del periódico bisemanal La COMARCA -con 6.000 ejemplares semanales y más de 15 ediciones especiales anuales-. La compañía está impulsando su digitalización, muestra de ello es el periódico lacomarca.net que destaca por su crecimiento, sumando en la actualidad 1.000.000 de páginas vistas mensuales. Es el resultado de años de formación de sus profesionales e inversión en transformación digital. El grupo cuenta con una red de emisoras –Radio La Comarca, Radio Caspe y Matarraña Radio– con programación propia y boletines informativos y se completa con varias fórmulas musicales.

Más de 20 personas trabajan diariamente para poder hacer posible este periodismo de proximidad. Al frente de ellas, se encuentra Eva Defior, quien comenzó su andadura en La COMARCA en el año 2006. Es defensora del periodismo de cercanía y del territorio al que representa y sirve. En la última década el grupo de comunicación ha experimentado una evolución con el rediseño del periódico La COMARCA, la publicación de todas sus páginas a color y la edición de numerosos especiales. Asimismo se ha lanzado un nuevo diario digital y Radio La Comarca ha aumentado su alcance gracias a sus emisoras de Caspe y Valderrobres. Durante este tiempo también se ha construido una plantilla de periodistas licenciados y ligados al territorio en todas sus informaciones.

«Este es un premio compartido con todo el equipo del Grupo La COMARCA que hace posible cada día llevar a nuestro territorio el periodismo de cercanía. En este año de pandemia que ha sido tan difícil nos hemos sentido más necesarios que nunca y estamos muy agradecidos», ha señalado Defior tras conocer que había sido galardonada.

Eva Defior es, además, directora del curso anual de Periodismo de Alcañiz que comenzó su andadura en 2019 y este año celebrará su tercera edición. «El objetivo del curso es hacer crecer a la profesión periodística, sobre todo, a la cantera de futuros periodistas y poner de manifiesto que desde lo local se puede contribuir a mejorar a los profesionales y a construir una sociedad mejor a través del periodismo y su vocación de servicio», ha subrayado Defior. En la edición del 2020 nació el premio periodístico Pilar Narvión -impulsado por el Grupo de Comunicación La COMARCA en colaboración con el ayuntamiento de Alcañiz- para revalorizar la figura de Narvión, alcañizana pionera del periodismo político en España y cuya trayectoria se quiere divulgar. La periodista de TVE, Paloma del Río, fue la primera en recibir este galardón.

Eva Defior recibirá el Premio de Periodismo Local -junto a Álvaro Calvo (Premio Periodistas de Aragón- Ciudad de Zaragoza 2020) y a Miguel Mena (Premio a la Trayectoria)- el próximo lunes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Será a partir de las 12.30 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, institución que patrocina el Premio Periodistas de Aragón con una aportación económica de 3.000 euros.

Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2020

La Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha otorgado el Premio Periodistas de Aragón- Ciudad de Zaragoza 2020 al fotoperiodista oscense Álvaro Calvo. El galardón, patrocinado por el ayuntamiento de la capital aragonesa, distingue la calidad, sensibilidad, dedicación y proyección internacional y regional de su trabajo sobre la lucha contra el coronavirus en la Comunidad.

El jurado del Premio reconoce la «tenacidad» y el «empeño» de Álvaro Calvo «por mostrar al mundo cómo Aragón se estaba enfrentando a la mayor crisis sanitaria y social que ha vivido Europa en las últimas décadas». Su labor, añaden, formará parte de la historia, recoge el acta fechada a 29 de abril.

En unos tiempos donde la mayor parte de la población se encontraba confinada, las instantáneas del fotógrafo oscense traspasaron fronteras. Acercaron las situaciones personales vividas en residencias, hospitales, tanatorios o lugares públicos y llegaron a medios internacionales como The New York Times, BBC, The Washington Post, The Daily Telegraph, Time Magazine, The Guardian, Bloomberg, Forbes o Vogue. Y en España, periódicos como El País acompañaron algunas de sus noticias y reportajes con sus fotografías.

Entre los rostros de sus fotografías, destaca el del oscense Ignacio Almudévar, paciente con patologías previas que estuvo 48 días ingresado en el hospital, 33 de ellos en la UCI a punto de morir, y superó la infección. También, Teresa Larrosa, que se infectó junto a su marido Ramón Justes; solo ella fue capaz de superar la enfermedad. No pudo despedirse de él.

Álvaro Calvo (Huesca, 1980) comenzó su carrera en 2005 trabajando como fotógrafo colaborador en Diario del Altoaragón. Desde entonces ha ido pasando por diferentes medios como Heraldo de Aragón o Agencia EFE, hasta que en 2018 comenzó a trabajar como fotógrafo corresponsal en Aragón para la agencia internacional estadounidense Getty Images, que distribuye el trabajo de sus fotógrafos entre los principales medios de comunicación. Tras cursar los estudios superiores ‘Máster de fotografía Photoespaña, realización de proyectos fotográficos’, presentó el proyecto ‘Unanswered’, que ganó el concurso Internacional de Fotografía ‘Emerging Talent Award de Lens Culture’, entre más de 3.000 participantes de todo el mundo.

Al Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2020 se han presentado un total de 18 candidaturas, trabajos que «demuestran el compromiso de los periodistas aragoneses con la información en la comunidad autónoma», como apunta el jurado.

Miguel Mena, Premio a la Trayectoria

Miguel Mena ha sido galardonado con el Premio a la Trayectoria. El pasado 12 de marzo, el priodista puso fin a 38 años detrás (o ante, como se prefiera) de los micrófonos de Radio Zaragoza. Escritor, locutor y melómano, su voz, reconocible y cercana, ha acompañado, como un amigo, a los oyentes de Radio Zaragoza durante casi cuatro décadas. Desde programas como ‘Parafernalias’, ‘Estudio de guardia’, ‘A vivir Aragón’ o ‘La ventana de Aragón’, Mena ha contado miles de historias pequeñas y grandes a lo largo y ancho de su comunidad, con su estilo afable y tranquilo, prestando su propia voz a todo aquel que tuviera algo que decir.

Su carrera en las ondas se completa con otra, la literaria, de la que han surgido obras como ‘1863 pasos’, ‘Piedad, las novelas de Mainar’, ‘Todas las miradas del mundo’, ‘Canciones ligeras’, ‘Canciones tristes que alegran el día’, ‘Una nube de periodistas’ o ‘Bendita Calamidad’, que fue llevada al cine, entre otras.

Ahora, ha decidido emprender otros caminos que seguramente diverjan, pero no mucho, del periodismo. La profesión periodística de esta Comunidad quiere reconocer su trayectoria y buen hacer y darle las gracias por esos 38 años en los que ha prestado, a diario, su voz y su talento.