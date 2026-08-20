Se amplía el dispositivo de seguridad para el Gran Premio de Aragón en Motorland: más de 1.200 guardias civiles y refuerzo en el hospital

Motorland y Alcañiz ya tienen todo listo para la celebración del Gran Premio Michelin de Aragón. Este jueves por la mañana se ha celebrado la última Junta de Seguridad para poner en común y aprobar el Plan Especial de Tráfico que ayudará a mantener el correcto funcionamiento de la movilidad y el transporte de los aficionados.

La Junta de Seguridad ha sido presidida por la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez; el segundo teniente de alcalde y concejal de Deportes, Seguridad Ciudadana e Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Rodrigo Esteban; el vicesecretario general de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Jesús Antoñanzas; y el director gerente de Motorland Aragón, Jorge Panadés Andreu.

Desde el próximo jueves 27 de agosto, la Guardia Civil movilizará a más de 1.200 efectivos para velar por la seguridad de los asistentes. Para ello, será necesario desplazar agentes de Zaragoza y Madrid. Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, ARS, GEAS, TEDAX, SEPRONA, Servicio Cinológico, Grupo de Caballería, Servicio Aéreo, equipos NRBQ y unidades de Transmisiones son algunas de las especialidades que estarán trabajando allí.

A ello se suma la presencia de la Policía Nacional con dos brigadas: la de Seguridad Privada y la de Extranjería y Fronteras. Esta medida busca mejorar la seguridad para todos. "Al tratarse de un evento internacional, si ocurre cualquier incidente con algún ciudadano extranjero se podrá identificar al momento y actuar en consecuencia", tal y como ha detallado Rodrigo Esteban, secretario general de la Subdelegación.

Además, la Dirección General de Tráfico se unirá al dispositivo con medios aéreos. De igual manera lo hará la Unidad de Carreteras del Estado y también se contará con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Novedades para esta edición

Una de las novedades será la presencia de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil que funcionará también como Punto Violeta y estará situada en el recinto. Además, la apertura del nuevo hospital permite contar con un helipuerto para hacer vuelos diurnos. "Está todo listo para poder hacer vuelos diurnos. Es una ventaja porque si ocurre un accidente de gravedad y el herido necesita ser trasladado a otro hospital se podrá realizar con mayor rapidez", ha señalado Rosa María Sánchez, delegada territorial del Gobierno de Aragón.

Refuerzo de personal

El Gobierno de Aragón también ha reforzado los servicios de su competencia para que el Gran Premio de Aragón transcurra sin graves incidencias. En el hospital de Alcañiz se reforzarán 12 servicios, entre los que se encuentran los de traumatología, urgencias y anestesia, para lo que ha sido necesario trasladar personal desde otros sectores sanitarios. "Todos los servicios de los centros de salud también están reforzados con un médico y una enfermera más", ha añadido.

Además, se ha reforzado el personal del 061 y el número de agentes de INFOAR, y estará en el circuito el servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. Sánchez ha explicado que "el peligro de incendios está en todo momento activo debido a las olas de temperaturas extremas y preocupa". En esta misma línea ha aclarado: "Todo el operativo en sí cuenta ya con esos servicios, pero en relación a los incendios hemos puesto atención especial debido a la situación de la que venimos".

Todo listo en el circuito y en la ciudad

El segundo teniente de alcalde, Eduardo Orrios, ha señalado que en Alcañiz ya está todo listo para recibir a los miles de visitantes que acudirán para un fin de semana en el que las motos serán el principal foco de atención. "Todo está organizado. Los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están también a disposición del circuito", ha destacado. Además, este año la plaza de España volverá a ser el escenario principal de la fiesta.

En Motorland destaca la presencia en la Fan Zone del paddock de la Harley-Davidson Bagger World Cup, la nueva competición integrada en el calendario de MotoGP que disputará en Motorland su única prueba en España. En cuanto a las entradas, el gerente del circuito, Jorge Panadés, ha señalado que "esperamos que se llene. Pero esto es un evento deportivo que se realiza, por un lado, para proyectar la instalación a nivel deportivo y para el impacto económico de la zona".

Planificación en los desplazamientos

Se recomienda a los aficionados la planificación de los desplazamientos siguiendo las indicaciones de los agentes y respetando en todo momento la señalización establecida. Se solicita a los usuarios paciencia, comprensión y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar el correcto desarrollo del Gran Premio Michelin de Aragón en todo momento.