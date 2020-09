La dupla Vera Lanuzza cierra un Luna de Agosto con visos de continuidad

La primera edición terminó como empezó, con el nombre de Sonia Lanuzza en el cartel. Si los chicos y chicas de su escuela abrieron el ciclo de actuaciones el martes 25 el ciclo de actuaciones, este sábado lo hizo como directora artística de ‘Gregoria’. De encarnar al personaje -y sus múltiples metamorfosis- se encargó la actriz y cantautora aragonesa afincada en Alcañiz, Lydia Vera que lo dio todo en 90 minutos de espectáculo ella sola sobre el escenario. Dosis de humor, intensidad y mucha reflexión mezcladas en un show confeccionado a base de teatro y música con las canciones de la actriz que interpreta a la guitarra.

La ‘Gregoria’ de Vera y Lanuzza tomó el testigo de Luis Piedrahita que actuó el viernes en ese mismo emplazamiento. Con ‘Gregoria’, que estrenaba en Alcañiz, se cerró el primer festival Luna de Agosto que organiza la ciudad después de que se tuviera que suspender Platea. Más bien cerró una primera etapa porque el show continuará. «Cerramos el ciclo pero no cerramos porque queremos mover el evento por diferentes puntos de la comarca y que sea un motor más del territorio», dijo el concejal de Cultura, Jorge Abril, tras la actuación de Vera a modo de clausura. El modelo a seguir será el mismo. «Tuvimos claro desde el principio que debíamos seguir ofertando propuestas nacionales pero integrando las locales y comarcales porque no puede ser que haya vagones de primera y de segunda», añadió. Fernando Agozcue y el actor, Alberto San Juan con ‘Polvo enamorado’ o Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossio con ‘Hot Hands. Fine old blues’, completan el cartel de esta edición.