Un eclipse que se escucha: Motorland dispondrá de un dispositivo para que las personas invidentes disfruten del fenómeno

Todo el mundo podrá disfrutar del eclipse total de sol a su paso por el Bajo Aragón Histórico. Es el objetivo del Gobierno de Aragón que trabaja en la accesibilidad de los puntos oficiales de observación -Motorland, Javalambre, Épila y Calamocha- con la incorporación de dispositivos LightSound, una tecnología que transforma la luz en sonido y permite a las personas con discapacidad visual seguir en tiempo real la evolución del fenómeno astronómico.

La iniciativa forma parte del proyecto Eclipse Inclusivo, coordinado por el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), y permitirá que los cuatro espacios oficiales de observación del Gobierno de Aragón dispongan de estos equipos durante la jornada del eclipse. Los dispositivos convierten las variaciones de intensidad de la luz solar en sonidos cuya frecuencia cambia conforme la Luna va cubriendo el Sol. Cuando se alcanza la totalidad, el sonido desaparece por completo, permitiendo a las personas con discapacidad visual seguir auditivamente todas las fases del eclipse. Los dispositivos podrán conectarse a sistemas de amplificación para facilitar su utilización durante las actividades de observación organizadas en los puntos oficiales.

"Queremos que el eclipse sea una experiencia compartida por toda la sociedad. La accesibilidad ha formado parte de la planificación desde el primer momento porque queremos que cualquier persona pueda participar y disfrutar de este acontecimiento único. La incorporación de dispositivos LightSound en los puntos oficiales de observación refleja ese compromiso con una experiencia abierta a todos", señala Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias.

La tecnología LightSound fue desarrollada inicialmente por investigadores de la Universidad de Harvard y ya se ha utilizado con éxito en eclipses celebrados en Estados Unidos, Chile y Argentina, permitiendo que numerosas personas con discapacidad visual participaran activamente en la observación de estos fenómenos astronómicos.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 convertirá Aragón en uno de los mejores lugares de Europa para observar este fenómeno astronómico. Con la incorporación de los dispositivos LightSound, los emplazamientos oficiales incorporarán también recursos específicos para favorecer la participación de las personas con discapacidad visual en uno de los acontecimientos científicos más relevantes de las próximas décadas.