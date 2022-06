Educación rechaza suspender las clases por el calor como exigen una parte de los docentes en Aragón

Los termómetros fueron este miércoles los absolutos protagonistas en una jornada en la que el Gobierno aragonés activó la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Platear) debido a la situación de riego por altas temperaturas. La palma se la llevaron los vecinos de Híjar, donde a primera hora de la tarde se alcanzaron los 42,2º C. Fue también la segunda más elevada del país, solo superada por Talavera de la Reina (Toledo), donde se midieron 42,7º C. En esta temprana ola de calor, Quinto no se quedó atrás y llegó a los 42 grados, la quinta marca del ranquin nacional. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, 16 estaciones de la Comunidad superaron los 40º C.

La canícula propia de agosto se deja sentir con fuerza en las aulas, sobre todo en colegios antiguos que no están preparados para soportar estos registros que van camino de batir récords el fin de semana. Especialmente en aulas en las que pega el impertinente sol desde primera hora la mañana.

Hasta 35º C se llegaron a soportar en algunos recintos aragoneses en horario lectivo, cuando la normativa laboral establece que no deben superarse los 27 grados. Una situación ante la que CGT, segundo sindicato en implantación en Educación, exigió este miércoles cerrar las aulas hasta la semana que viene para «evitar situaciones de riesgo para la salud». La DGA reiteró que no contempla esta suspensión y que los colegios están aplicando «medidas» para paliar el calor.

CSIF, la organización mayoritaria en el sector docente, también reclamó al Departamento que tome «medidas extraordinarias», sin llegar a poner sobre la mesa la clausura de las aulas. Desde STEA recordaron que con este calor «el rendimiento académico» es «prácticamente nulo» y abogaron porque cada centro decida si se suspenden o no las clases, garantizando siempre la atención a niños que acudan. En esta misma línea, CC. OO. planteó que se tenga autonomía para reducir la jornada. UGT anunció que va a presentar una denuncia ante Inspección de Trabajo.

En el plano más político, el PP en las Cortes inta al Gobierno autonómico a poner en marcha un plan de climatización para los centros escolares y le refrescó que cuenta con fondos europeos para la eficiencia energética. Algunas actividades y entrenamientos de equipos escolares se suspendieron. Es el caso del XV Encuentro Comarcal de la Escuela Infantil de Los Monegros que se iba a celebrar este jueves en Sodeto.