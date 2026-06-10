El Alcañiz CF compite entre las grandes canteras del país en la décima edición de la Jamón Cup en Calamocha

El Alcañiz Club de Fútbol fue uno de los protagonistas de la décima edición del prestigioso torneo nacional de fútbol base Jamón Cup, disputada en Calamocha. El conjunto alcañizano representó al Bajo Aragón, junto al Club Deportivo Alcorisa, en una cita que volvió a reunir a algunas de las mejores canteras del fútbol español e internacional en las instalaciones de Jumaya.

La competición, dirigida a la categoría alevín -nacidos en 2015- y disputada en formato de fútbol 7, contó con la participación de 24 equipos distribuidos en cuatro grupos de seis conjuntos cada uno. Entre ellos figuraban clubes de la talla de Real Madrid CF, Valencia CF, Real Betis Balompié, CA Osasuna, CD Castellón o FC Barcelona, campeón de la última edición tras superar en la final al conjunto verdiblanco.

La competición arrancó el pasado viernes con la ceremonia inaugural y concluyó con la victoria del Real Madrid, que se proclamó campeón tras superar al Valencia en la gran final. Entre los gigantes del fútbol nacional, el Alcañiz CF cumplió con el reto de representar al Bajo Aragón en un escaparate deportivo de primer nivel, acumulando experiencia y aprendizaje para el futuro.

Buenas sensaciones ante las mejores canteras de España

El sorteo deparó un exigente Grupo C para el Alcañiz Club Fútbol, que tuvo que medirse a tres grandes canteras del fútbol español, Real Betis Balompié, Club Atlético Osasuna y Club Deportivo Castellón, y dos rivales de enorme nivel competitivo, la Escuela Deportiva Sobrarbe y la Escuela de Fútbol Oscense. Los bajoaragoneses cayeron ante los tres equipos más potentes de su grupo: 8 a 0 frente al Betis, que posteriormente caería en semifinales contra el Real Madrid que a la postre sería el campeón del torneo. Osasuna goleó por 6 a 0 y el Castellón hizo lo propio con un 8 a 0.

Sin embargo, el equipo mostró una notable capacidad de reacción en los encuentros restantes logrando dos empates. Frente al Sobrarbe empató sin goles, mientras que el partido ante la Escuela Oscense finalizó 1 a 1. Estos resultados le permitieron sumar dos puntos en la fase de grupos y finalizar en sexta posición del grupo.

Tras concluir la primera fase, el Alcañiz Club de Fútbol disputó la ronda de consolación por los sextos, donde se cruzó con el otro representante bajo aragonés, el Club Deportivo Alcorisa. El encuentro terminó con empate a un gol, pero la mejor puntuación obtenida por los alcañizanos durante la fase de grupos les permitió adjudicarse el triunfo.