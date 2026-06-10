Actualizado 18:13

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 JUN 2026|

Actualizado 18:13

El Alcañiz CF compite entre las grandes canteras del país en la décima edición de la Jamón Cup en Calamocha

El conjunto bajo aragonés se midió a equipos como el Real Betis Balompié, Club Atlético Osasuna o el Club Deportivo Castellón en uno de los torneos de fútbol base más prestigiosos del panorama nacional

La plantilla del alevín del Alcañiz Club de Fútbol en la décima edición de la Jamón Cup / Cedida
La plantilla del alevín del Alcañiz Club de Fútbol en la décima edición de la Jamón Cup / Cedida

Jesús Burgos10 06 2026

Comentar

Alcañiz

DeporteFútbol

El Alcañiz Club de Fútbol fue uno de los protagonistas de la décima edición del prestigioso torneo nacional de fútbol base Jamón Cup, disputada en Calamocha. El conjunto alcañizano representó al Bajo Aragón, junto al Club Deportivo Alcorisa, en una cita que volvió a reunir a algunas de las mejores canteras del fútbol español e internacional en las instalaciones de Jumaya.

La competición, dirigida a la categoría alevín -nacidos en 2015- y disputada en formato de fútbol 7, contó con la participación de 24 equipos distribuidos en cuatro grupos de seis conjuntos cada uno. Entre ellos figuraban clubes de la talla de Real Madrid CF, Valencia CF, Real Betis Balompié, CA Osasuna, CD Castellón o FC Barcelona, campeón de la última edición tras superar en la final al conjunto verdiblanco.

La competición arrancó el pasado viernes con la ceremonia inaugural y concluyó con la victoria del Real Madrid, que se proclamó campeón tras superar al Valencia en la gran final. Entre los gigantes del fútbol nacional, el Alcañiz CF cumplió con el reto de representar al Bajo Aragón en un escaparate deportivo de primer nivel, acumulando experiencia y aprendizaje para el futuro.

Buenas sensaciones ante las mejores canteras de España

El sorteo deparó un exigente Grupo C para el Alcañiz Club Fútbol, que tuvo que medirse a tres grandes canteras del fútbol español, Real Betis Balompié, Club Atlético Osasuna y Club Deportivo Castellón, y dos rivales de enorme nivel competitivo, la Escuela Deportiva Sobrarbe y la Escuela de Fútbol Oscense. Los bajoaragoneses cayeron ante los tres equipos más potentes de su grupo: 8 a 0 frente al Betis, que posteriormente caería en semifinales contra el Real Madrid que a la postre sería el campeón del torneo. Osasuna goleó por 6 a 0 y el Castellón hizo lo propio con un 8 a 0.

Sin embargo, el equipo mostró una notable capacidad de reacción en los encuentros restantes logrando dos empates. Frente al Sobrarbe empató sin goles, mientras que el partido ante la Escuela Oscense finalizó 1 a 1. Estos resultados le permitieron sumar dos puntos en la fase de grupos y finalizar en sexta posición del grupo.

Tras concluir la primera fase, el Alcañiz Club de Fútbol disputó la ronda de consolación por los sextos, donde se cruzó con el otro representante bajo aragonés, el Club Deportivo Alcorisa. El encuentro terminó con empate a un gol, pero la mejor puntuación obtenida por los alcañizanos durante la fase de grupos les permitió adjudicarse el triunfo.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Un año más de Campeonato, cuatro como la única reserva y 12 millones de euros: Así es el acuerdo para conservar MotoGP en Motorland Aragón

El acuerdo suscrito por DGA y Dorna garantiza una cita fija y mantiene al trazado alcañizano vinculado al Mundial hasta 2031. Ezpeleta muestra su apoyo al trazado y asegura que...

7

Un año más de Campeonato, cuatro como la única reserva y 12 millones de euros: Así es el acuerdo para conservar MotoGP en Motorland Aragón

Cortadas al tráfico por obras las calles Palomar y Pedro Ruiz de Moros en Alcañiz

El Ayuntamiento ha informado de varios cambios temporales previstos durante los próximos días debido a la ejecución de obras de suministro eléctrico y trabajos de reparación subterráneos en distintos puntos...

Comentar

Cortadas al tráfico por obras las calles Palomar y Pedro Ruiz de Moros en Alcañiz

La mitad de los MIR del Sector de Alcañiz renuncia a su plaza: «Animamos a que nos elijan. La atención es mucho mayor que en grandes centros»

El centro sanitario confía en el al segundo llamamiento del Ministerio de Sanidad del 15 de junio para tratar de completar las cuatro vacantes que han quedado desiertas

6

La mitad de los MIR del Sector de Alcañiz renuncia a su plaza: «Animamos a que nos elijan. La atención es mucho mayor que en grandes centros»

La Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo cierra el curso con cerca de 40 participantes

Los jóvenes deportistas han competido durante la temporada en campeonatos autonómicos, pruebas de trail y carreras populares de todo el territorio

Comentar

La Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo cierra el curso con cerca de 40 participantes

El Andorra C.F. desfila en San Mamés: Los benjamines e infantiles brillan en el torneo del Athletic Club

FOTOGALERÍA. El conjunto minero participa en el prestigioso torneo organizado por el club vasco con dos equipos que protagonizan una invicta fase de grupos y cayeron en dieciseisavos de final

Comentar

El Andorra C.F. desfila en San Mamés: Los benjamines e infantiles brillan en el torneo del Athletic Club

El Matarraña Team conquista el Campeonato de Aragón con el oro de Abraham Blánquez en el Trail Tozal de Guara

La A.D. Maestrazgo suma dos platas autonómicas, La Cordada logra un podio júnior y el Tragamillas añade un título veterano y un bronce en una cita marcada por el protagonismo...

Comentar

El Matarraña Team conquista el Campeonato de Aragón con el oro de Abraham Blánquez en el Trail Tozal de Guara
Periódico del Bajo Aragón Histórico