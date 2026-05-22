La Sala Municipal de Exposiciones de Alcañiz se llenó este viernes de creatividad, emoción y orgullo durante la inauguración de la exposición del Bachillerato de Artes del IES Bajo Aragón. La muestra, que permanecerá abierta hasta el viernes 29 de mayo, reúne trabajos realizados por alumnos de primer y segundo curso y vuelve a convertirse en una cita cultural destacada de la ciudad y una ventana al talento joven del territorio.

Profesores, familiares, amigos y representantes institucionales acompañaron a los estudiantes en una tarde marcada por la ilusión y también por la emoción de quienes cierran una etapa importante de sus vidas. Para muchos de los alumnos de segundo, esta exposición supone una despedida simbólica del instituto y de unos años que, como ellos mismos reconocían,han terminado por convertirse en "una familia".

El acto inaugural contó con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Climent, quien dedicó unas palabras a los estudiantes antes de abrir oficialmente la exposición. Climent destacó la importancia de dar visibilidad al talento joven y aseguró que "detrás de cada obra hay muchas horas de esfuerzo, aprendizaje y creatividad". También subrayó que el Bachillerato de Artes "es primordial" para una ciudad como Alcañiz y defendió la necesidad de apoyar espacios donde los jóvenes puedan mostrar su trabajo.

Durante la inauguración, el ambiente fue especialmente cercano y emotivo. Algunos alumnos entregaron flores a varios profesores como gesto de agradecimiento por el acompañamiento recibido durante estos dos años. Entre abrazos, fotografías y conversaciones frente a las obras, se respiraba la satisfacción de ver culminado un largo proceso de trabajo.

La profesora de Dibujo, Esther Peña, explicó que la exposición nació con el objetivo de "dar visibilidad a todo lo que hacen los chicos y que muchas veces se queda en el aula". Además, destacó el importante crecimiento artístico y personal que experimentan los estudiantes desde que llegan a primero de Bachillerato. "Muchos vienen prácticamente con un folio en blanco y acaban desarrollando una enorme capacidad de expresión y sensibilidad artística", señaló.

















La muestra recoge trabajos de disciplinas muy variadas: dibujo artístico, pintura, fotografía, cerámica, escultura, diseño, audiovisual o técnicas tradicionales como el temple al huevo. También hay propuestas relacionadas con la inteligencia artificial y proyectos colectivos como el mural «Somos Arte» o un gran ajedrez inspirado en el artista Okuda.

Los propios estudiantes fueron los encargados de explicar algunas de las obras expuestas. Mar Gimeno, alumna de segundo, confesó que vivir esta exposición "hace muchísima ilusión" porque el Bachillerato de Artes "se ha convertido en una casa". "Poder enseñar todo esto a nuestras familias es súper especial", afirmó emocionada.

En la misma línea, Carlos Peralta destacó que la exposición sirve para "cerrar el ciclo de Bachillerato por todo lo alto" y reivindicar unas disciplinas artísticas que, según señaló, "muchas veces están infravaloradas". Ambos coincidieron en que el apoyo de profesores y compañeros ha sido fundamental para sacar adelante proyectos complejos y evolucionar artísticamente durante estos dos cursos.

La emoción de los estudiantes, conscientes de que muchos emprenderán ahora nuevos caminos universitarios y profesionales ligados al arte, convirtió la cita en mucho más que una exposición: fue también una despedida cargada de recuerdos, agradecimiento y expectativas ante el futuro.

La exposición puede visitarse hasta el viernes 29 de mayo en la Sala Municipal de Exposiciones de Alcañiz. Durante esos días serán los propios alumnos quienes atenderán al público y explicarán el proceso creativo detrás de cada trabajo.