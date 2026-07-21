El incendio de Ejulve supera las 1.400 hectáreas calcinadas y mantiene desalojadas a 266 personas de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda

El incendio forestal declarado en el término municipal de Ejulve y que recorre la sierra de Majalinos continúa activo y permanece en Situación Operativa 2 - Nivel 2 de Protección Civil, con una superficie provisional afectada de 1.400 hectáreas y 30 kilómetros de perímetro. El operativo continúa organizado en cuatro sectores y mantiene un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos para consolidar el perímetro y evitar nuevas propagaciones. En total, han tenido que ser desalojadas 266 personas de Molinos, La Cañadilla, Cirugeda y tres masías de la zona

Según ha explicado tras el CECOPI de este martes el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro las condiciones del incendio han mejorado respecto a la jornada del lunes. Aun así, las llamas siguen activas y el consejero ha anunciado que «habrá que seguir trabajando mucho» antes de poder dar las llamas por extinguidas.

Aumenta la humedad en la zona

Durante la tarde ha llegado a la zona una pequeña tormenta que ha ayudado a refrescar el ambiente y aumentar la humedad, lo que ha ayudado a frenar el avance de las llamas. Aun así, desde la dirección de extinción han recordado que «la previsión climatológica a la que nos enfrentamos en los dos próximos días supone condiciones muy favorables para la propagación de incendios». La intención es controlar la zona durante la noche y evitar que se reactive. El último vuelo de coordinación realizado por la dirección de extinción ha constatado que los sectores 1 y 2 continúan siendo los más activos, aunque permanecen contenidos y sin propagación. La estrategia para la noche se centrará en mantener esa situación y reforzar especialmente los sectores 3 y 4 ante la previsión de cambios en la dirección del viento.

A primera hora de la mañana preocupaba la cabeza del incendio, concretamente los sectores dos y tres que avanzaba hacia Cuevas de Cañart, pero el cambio del viento ha cambiado por completo la dirección de las llamas. «Lo que era cabeza se ha convertido en cola y aunque ha aumentado la superficie quemada, hemos podido controlar la zona con la entrada de medios aéreos», explica Felipe Rosado, director de extinción

Desde la dirección añaden que también está siendo muy importante el trabajo de la maquinaria pesada. Hay siete bulldozers trabajando en el terreno que han estado perimetrando la zona y ampliando una franja para evitar propagaciones. En las zonas de difícil acceso trabajan las cuadrillas helitransportadas.

El incendio de Ejulve ya ha calcinado 1.400 hectáreas de la Sierra de Majalinos / DGA - Fabián Simón

Hasta siete medios aéreos

A las 19:30 horas, el operativo de INFOAR estaba compuesto por cuatro helicópteros ligeros, un helicóptero de coordinación, 13 cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas helitransportadas, siete autobombas y maquinaria pesada. A estos recursos se sumaban los medios aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por las comunidades autónomas de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Para el relevo nocturno está prevista la participación de ocho brigadas terrestres de INFOAR, una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales procedente de Lubia y cinco bulldozers. Los trabajos continuarán distribuidos en los cuatro sectores, con el objetivo de rematar los puntos activos en los sectores 1 y 2 y seguir asegurando los límites del perímetro en los sectores 3 y 4.

La Unidad Militar de Emergencias mantiene desplegadas dos secciones, integradas por 110 efectivos, y trabaja para incorporar una tercera durante la jornada del miércoles. Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza se han incorporado al dispositivo con una Unidad de Intervención Forestal formada por un vehículo de mando, una autobomba, una nodriza y nueve profesionales para colaborar en la defensa de los núcleos urbanos amenazados.

También participan los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, con 18 efectivos, dos bombas forestales, dos bombas urbanas, tres nodrizas y tres vehículos ligeros. El dispositivo se completa con la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional adscrita al Gobierno de Aragón, Protección Civil, Cruz Roja, el 061, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, GISE y los servicios sociales comarcales.

Aunque desde Gobierno de Aragón aseguran que el número de efectivos es óptimo, reconocen que los incendios que hay en la provincia de Guadalajara y el que todavía arde en Plan (Huesca) provocan que el despliegue con medios de otras comunidades autónomas se vea reducido.

En cuanto a infraestructuras, la carretera A-1702 (The Silent Route) sigue cortada entre Villarluengo y Ejulve, también se ha cerrado al tráfico la A-2403 de Ejulve hacia el cruce con la TE-49. Por el momento se desconoce que haya daños materiales en la zona. Las localidades de Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader se encuentran en preaviso por posibles desalojos como consecuencia del avance del fuego.

Reunión del CECOPI a última hora de este martes / DGA - Fabián Simón

Una noche más de desalojos

En cuanto a la situación de los desalojados, Protección Civil ha confirmado que desde Alcorisa se han desalojado 250 personas de las que solo 104 han necesitado un lugar donde pasar la noche -102 en el pabellón y otras dos en la residencia de mayores- Durante toda jornada protección civil y trabajadores sociales han estado buscando alojamientos alternativos y se espera que esta noche puedan pasarla repartidos entre el albergue y otros alojamientos hoteleros cercanos.

En cuanto a las dos pedanías que también se han visto amenazadas por el humo se han desalojado a 16 personas – cinco en La Cañadilla y 11 en Cirugeda- aunque solo 11 han necesitado alojamiento, ya que el resto se quedará en casa de vecinos. Desde Protección Civil recuerdan que la coordinación con el Puesto de Mando es «total y absoluta» y que todas las decisiones se toman según las indicaciones de la dirección de extinción y que el mismo proceso se seguirá para el realojo de los vecinos.

La atención a la población desplazada se coordina con los servicios sociales de las comarcas del Maestrazgo, Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón, junto con Cruz Roja, GIPEC, GISE, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el 061. Cruz Roja Juventud desarrolla además actividades dirigidas a los menores alojados en los recursos de acogida.

Previsión meteorológica

La previsión de AEMET indica que durante la noche predominarán vientos flojos, con un cambio temporal a componente nordeste a partir de las 22.00. Con el amanecer volverán los vientos de componente sur y suroeste, que podrán alcanzar rachas superiores a los 40-50 km/h durante las horas centrales del miércoles.

La humedad relativa aumentará durante la noche hasta valores próximos al 70-80 %, aunque volverá a descender hasta alrededor del 20 % durante las horas centrales del día. También existe probabilidad de tormentas durante la tarde, localmente acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.