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21 JUL 2026|

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El incendio de Ejulve, visible desde pueblos como Berge o La Ginebrosa: «Lo estamos viviendo con inquietud»

El fuego ha sorprendido a los vecinos y mantiene en vilo a los 300 desalojados de Molinos y Ladruñán, Dos Torres del Mercader y Cuevas de Cañart, en preaviso por evacuación

El incendio de Ejulve, visible desde La Ginebrosa, Villarluengo y Berge / La COMARCA
El incendio de Ejulve, visible desde La Ginebrosa, Villarluengo y Berge / La COMARCA

Camila Ortiz Tomaselli21 07 2026

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El incendio forestal que ya ha calcinado 1.100 hectáreas en la Sierra de Majalinos de Ejulve ha sido visible esta pasada noche desde diferentes pueblos del Bajo Aragón Histórico. El fuego ha sorprendido a los vecinos, quienes no han dudado en tomar fotografías que han compartido en redes sociales.

Al principio de la noche de este lunes, el viento parecía empujar las llamas poco a poco hacia municipios como Berge, según relata uno de sus vecinos, Óscar Rubira. "De momento no olemos a humo, pero anoche sí que veíamos claramente las llamas. Este martes también se intuye mucho humo", ha dicho.

La localidad, cercana a Molinos, reconoce estar viviendo con inquietud la evolución del fuego. "Seguimos de cerca el minuto a minuto de las llamas. Deseamos que pase lo antes posible", ha añadido Rubira. El fuego también se pudo ver anoche desde otros pueblos como La Ginebrosa o Villarluengo.

Unos 300 vecinos de Molinos permanecen en segundas residencias, el albergue y el polideportivo de Alcorisa. Además, tres pueblos de la zona se mantienen en preaviso por posible desalojo: Ladruñán, Dos Torres del Mercader y Cuevas de Cañart, donde este lunes llegaban las cenizas del incendio.

El incendio de Ejulve, este lunes por la noche, era visible desde pueblos como Berge / L.C.
El incendio de Ejulve, este lunes por la noche, era visible desde pueblos como Berge / L.C.

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