Muchos papeles impresos se han visto este viernes en la sexta edición de la Feria de Empleo del Bajo Aragón, donde demandantes de empleo han acudido con sus currículos bajo el brazo para entregarlos en los puestos de las 33 empresas que han participado. Ha habido para elegir, porque la oferta de trabajo es amplia y se precisan desde profesionales del transporte de viajeros y mercancías, hasta personal para construcción. Hay vacantes en electricidad, construcción, ingeniería, automoción, hostelería, cuidados y un largo etcétera.

Tras toda la jornada en el recinto feria, la cita ha cerrado sus puertas "con gran participación, consolidándose como un punto de encuentro entre las empresas que necesitan incorporar profesionales y las personas que buscan empleo o desean mejorar su situación laboral", apuntan desde Cámara de Teruel, organizadora del evento.

Desde primera hora de la mañana, el Recinto Ferial de Alcañiz ha registrado un flujo constante de visitantes interesados en mantener entrevistas, entregar su currículos y conocer de primera mano los perfiles profesionales necesarios. También han participado agencias de colocación, que facilitan esta mediación entre candidatos y ofertas.

Amazon Web Services y todos los perfiles que precisa un centro de datos

La feria se ha celebrado en un momento "especialmente significativo para el Bajo Aragón", marcado por la ampliación de empresas consolidadas, la llegada de nuevas inversiones y la puesta en marcha de proyectos empresariales que "están generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional".

Es el caso de Amazon Web Services (AWS), que ha sido la encargada de inaugurar el programa de ponencias de la feria con una charla en la que cinco trabajadores de la compañía han compartido su experiencia profesional. Lo han hecho acercando a los asistentes el día a día de un centro de datos y dando a conocer las oportunidades laborales vinculadas a estas infraestructuras tecnológicas. El funcionamiento de un centro de datos requiere variedad de perfiles, desde personal de logística, hasta de electricidad, pasando por montadores, limpieza e ingenierías, entre otros.

Han destacado dos aspectos trasversales a la hora de incorporar nuevos trabajadores: la actitud y la capacidad de comunicarse de manera fluida en inglés.

La sesión ha permitido acercar a los asistentes a una realidad profesional todavía poco conocida en el territorio, en un contexto en el que la "llegada de nuevas inversiones tecnológicas está abriendo un amplio abanico de posibilidades laborales". El programa de ponencias ha incluido también una sesión de AWS sobre su implantación en Aragón y en concreto, su desembarco previsto en La Puebla de Híjar.

Repercusión de Amazon en empresas locales

La ponencia de AWS corrió a cargo de Elena Latorre, líder del clúster de operaciones de los centros de datos que ya funcionan en Aragón en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro. La compañía planifica su desembarco en La Puebla de Híjar con el que sería el primer centro de datos de la provincia de Teruel. Lo que supondrá para el territorio lo ejemplificó con la experiencia de Huesca, donde "jóvenes de varios pueblos han podido quedarse y trabajar, porque las cifras son personas". "Amazon no es solo el centro de datos, sino que es un ecosistema de empresas de trabajadores y empleo", añadió.

Se remitió a un estudio de AWS que refleja, entre otros datos, que el 60% de las empresas que trabajan con la compañía han incrementado su plantilla. "Lo más importante es la aportación de AWS al PIB de Aragón, que es de 18 millones de euros, equivalente a 13.000 empleos anuales", destacó.

Puso de ejemplo a Gilva, la empresa calandina de prefabricados de hormigón que está colaborando con Amazon en la construcción de centros de datos en la comunidad autónoma. "Ha incrementado en un 23% su facturación, ampliado plantilla y ha desarrollado nuevas líneas de innovación", detalló Latorre.

La expectación que despertó esta conferencia conferencia, que fue breve de apenas quince minutos, se reflejó en la presencia entre el público de autoridades varias. Acudieron representantes de los ayuntamientos de Alcañiz y Calanda con Eduardo Orrios y Laura Martínez, respectivamente; responsables del departamento de Educación del Gobierno de Aragón, además de ediles de los tres grupos políticos en el Ayuntamiento de La Puebla de Híjar: el alcalde, Pedro Bello, y los concejales Javier Tena y Vanesa Pellicena. También escucharon con atención responsables de los Grupos Leader Adibama y Omezyma.

La tarde ha continuado ofreciendo oportunidades profesionales vinculadas al mundo del automovilismo, ya que se ha sorteado un curso para ser comisario de pista, en la que 15 jóvenes han conseguido su titulación, a través de la Federación de Automovilismo.

La VI Feria de Empleo del Bajo Aragón, punto de encuentro de empresas y candidatos. / B. Severino

Por su parte, la empresa Kingscorner ha presentado los programas formativos que va a llevar a cabo en la provincia, gracias a la colaboración con cámara, para aprender inglés y acercar las certificaciones de AWS al territorio.

El broche lo ha puesto un tardeo con corte de jamón y diferentes sorteos.