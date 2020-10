Las escuderías, sin distracciones, centradas en el GP de Aragón

No cabe distracción alguna, tampoco desvíos del estricto protocolo que deben respetar todos los miembros de los equipos, no solo en el circuito, sino también fuera de él. Más de 2.000 personas conforman la «burbuja» del GP de Aragón, una burbuja que se debe mantener también en los alojamientos hosteleros.

De hecho, durante su estancia en Alcañiz llevarán una rutina muy estricta. Desayunan temprano y parten hacia Motorland donde se trabajará largas jornadas. «Tenemos que tener lista la moto antes de las 10.00 porque hoy comienzan los entrenamientos libres», ha relatado Nikolas, uno de los integrantes de Red Bull TKM. Tanto él como su equipo están alojados en el Apartahotel Messeguer en la capital bajoaragonesa.

Esta mañana temprano en la sala del comedor del establecimiento predominaba el silencio, nada que ver el bullicio de años anteriores ha destacado el gerente Fidel Messeguer. Las motos de aficionados ya no invaden las aceras como en ediciones anteriores, aunque resaltó la presencia de algún que otro nostálgico.

Conocer el territorio en su tiempo libre tampoco será posible, atendiendo a los protocolos de seguridad. «Tenemos que quedarnos en el hotel, no podemos salir fuera. El único plan es estar aquí e intentar desconectar después del trabajo», ha puntualizado Nikolas. No solo los aficionados vivirá un mundial inaudito. Para los equipos «es triste» no contar con su público. Insisten en que es un sacrificio por el bien de todos.