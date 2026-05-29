Los españoles busca rugir en Motorland: Lecuona y Vierge lideran la baza nacional en un Mundial de Superbike con Nicolo Bulega al frente

Motorland prepara los últimos detalles para albergar este fin de semana el Campeonato del Mundo de Superbike. La prueba que se celebrará en el circuito alcañizano será la sexta ronda del WorldSBK y contará con la presencia de dos pilotos españoles, Iker Lecuona y Xavi Vierge.

Iker Lecuona es segundo en la clasificación general de WSBK tras la quinta ronda disputada en República Checa hace dos semanas. Con 215 puntos, el piloto valenciano es el principal perseguidor de Nicolo Bulega, quien lidera la tabla con una puntuación total de 310.

Álvaro Bautista, noveno clasificado, y Xavi Vierge, decimotercero, son los otros dos pilotos españoles que completan la clasificación. Bautista no competirá en Alcañiz tras lesionarse el tobillo derecho durante los entrenamientos de lapasada ronda del Campeonato del Mundo en la ciudad checa de Most. El piloto toledano ya ha pasado por quirófano y la carrera de Motorland no será la única que se pierda.

Por otra parte, Vierge será el piloto que acompañe a Iker Lecuona en la gran cita deportiva de Aragón. En la última prueba en República Checa, no apareció en las posiciones delanteras de ninguna de las tres carreras durante toda la ronda y quedó fuera del top-5. Con 53 puntos en su casillero, el piloto catalán ya no es el mejor automovilista de Yamaha en el campeonato después de que el italiano Andrea Locatelli le superara en República Checa.

Álvaro Bautista durante una ronda del Campeonato Mundial de Superbikes/Todocircuito

Una World Supersport Championship muy «española»

El Campeonato Mundial de Supersport (WSSP), categoría del Mundial de Superbikes considerada como la segunda división del torneo, cuenta con una gran representación de pilotos españoles. El gerundense Albert Arenas lidera la clasificación con 166 puntos, 36 más de los que tiene el valenciano Jaume Masiá, quien cierra el podio.

Otro de los pilotos españoles que se encuentra en la zona noble de la tabla es el tarraconense Jeremy Alcoba, quien ocupa la sexta plaza en un triple empate a 76 puntos con los automovilistas Lucas Mahias y Matteo Ferrari. Además, el sevillano Roberto García completa el top 10 del campeonato con 57 puntos.

Tras las primeras rondas del campeonato, Borja Jiménez todavía no ha conseguido entrar en posiciones de puntos y el piloto murciano es uno de los colistas que completan la clasificación.

Jaume Masiá y Albert Arenas se encuentran entre los tres mejores pilotos del Campeonato Mundial de Supersport WSSP/Fuel Universe

Las grandes estrellas del WSBK

La gran figura del Campeonato Mundial de Superbike (WSBK) es Nicolo Bulega, que viene de cosechar su decimonovena victoria consecutiva tras ganar las tres carreras en la última ronda de República Checa. El piloto italiano es el líder absoluto del torneo con un total de 310 puntos en las cinco pruebas disputadas. Su compañero de Ducati, el piloto valenciano Iker Lecuona, le sigue por detrás con 215 puntos; y el italiano Yari Montella cierra el top 3 con 121 puntos.

Otro gran virtuoso en el mundo de las dos ruedas es el automovilista Lorenzo Baldassarri, quien ocupa la cuarta posición tras colarse entre los cinco mejores pilotos en la Superpole Race y en la Carrera 2 de la última ronda. Con más de cien puntos, los hermanos Sam y Alex Lowes completan el top 6 general y el piloto italiano Axel Bassani les sigue por detrás tras acabar quinto en la Carrera 1 de la última ronda

Un turolense en la nueva categoría

La prueba también contará con una nueva novedad, el estreno de una nueva categoría: la World SportBike que sustituye a la antigua Supersport 300 como categoría de acceso dentro del Mundial de Superbikes. Uno de los nombre destacados de la parrilla este año es el del turolense Gonzalo Sánchez. La temporada 2026 está siendo de adaptación para él, con retos por parte de la moto y la alta competencia. En la ronda anterior en Most (República Checa) sufrió una caída y no pudo puntuar.

El sábado por la tarde se disputará la Carrera 1 del Campeonato Mundial de Superbikes (WSBK), mientras que el domingo tendrá lugar la Carrera 1 del Campeonato Mundial de Supersport (WSSP), seguida de la Carrera 2 de WSBK. Finalmente, la jornada del domingo concluirá con la Carrera 2 de WSSP y del Campeonato Mundial de Supersport 300 (WSSP300).