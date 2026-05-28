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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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28 MAY 2026|

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Estos son los pilotos que competirán en el Mundial de Superbike Motorland Aragón 2026

Iker Lecuona, Xavi Vierge y Álvaro Bautista lideran la representación española en una cita de máxima exigencia que reunirá a los mejores pilotos del motociclismo en Alcañiz

Pilotos protagonistas durante el mundial de Superbike 2026 / L.C.
Pilotos protagonistas durante el mundial de Superbike 2026 / L.C.

Jesús Burgos28 05 2026

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AlcañizMotorland

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Motorland Aragón se prepara para acoger este fin de semana la sexta prueba del Campeonato Mundial de Superbike 2026, con un cartel de lujo que incluye a las grandes figuras internacionales del motociclismo y a los españoles más destacados del certamen. Y todos ellos se reunirán durante varios días en Alcañiz.

Con tres categorías en pista, WorldSBK, WorldSSP y WorldSSP300, el trazado bajoaragonés volverá a ser escenario de duelos veloces, frenadas imposibles y estrategias de máxima precisión.

WorldSBK: los grandes nombres sobre el asfalto

En la categoría reina, los pilotos españoles tendrán un papel destacado. Álvaro Bautista, a bordo de su Ducati Panigale V4, buscará consolidar su posición en la clasificación tras una serie de actuaciones sólidas. Iker Lecuona, el piloto de KTM, llega con confianza y ganas de pelear entre los diez primeros, mientras que Xavi Vierge, con Yamaha, intentará recortar distancias con los líderes y sumar puntos decisivos.

Junto a ellos estarán estrellas internacionales como Nicola Bulega, la referencia de Ducati, y su compañero Yari Montella, cuya moto ocupa la tercera posición de la clasificación general. Completan el cartel de WorldSBK nombres como Danilo Petrucci, Mattia Rato, Sam Lowes, Alex Lowes, Garrett Gerloff, Somkyat Chantra, Lorenzo Baldassarri, Thoma Bridewell, Axel Bassani, Andrea Locatelli, Bahattin Sofuoglu, Stefano Manzi, Alberto Surra, Miguel Oliveira, Remy Gardner o Tarran Mackenzie y Jake Dixon, todos ellos listos para dejar su huella en Alcañiz.

WorldSSP: velocidad y talento emergente

La categoría intermedia vuelve a contar con grandes talentos españoles. Jaume Masia, Ana Carrasco, Marcos Ramírez, Jeremy Alcoba, Albert Arenas, Borja Jiménez y Roberto García son algunos de los pilotos que lucharán por estar en los puestos de honor frente a nombres como Valentin Debise, Can Öncü o Philipp Oettl

Las carreras de WorldSSP siempre han destacado por la igualdad y la intensidad en cada curva, y este fin de semana en Motorland Aragón no será la excepción.

WorldSSP300: futuro del motociclismo

En la categoría de promoción, los jóvenes talentos también tendrán su protagonismo. Pilotos españoles y europeos buscarán sumar puntos y consolidar su posición en la clasificación general. 

Destacan nombres como Benat Fernández, Álvaro Fuertes, Xavi Artigas, Gonzalo Sánchez, David Salvador, Juan Risueno, Antonio Torres y José Osuna, que intentarán aprovechar el trazado técnico de Motorland para brillar en la clasificación y captar la atención de equipos de categorías superiores.

Un fin de semana para no perderse

Desde el jueves con los entrenamientos libres hasta la carrera del domingo, los aficionados podrán disfrutar no solo de la acción en pista, sino también del paddock abierto, los encuentros con pilotos, el Pit Lane Walk y la intensa vida que rodea a un Mundial de Superbikes en Motorland Aragón. Es la oportunidad de ver de cerca a los protagonistas y vivir un espectáculo que mezcla velocidad, técnica y emoción en cada curva.

Con la participación de más de 50 pilotos de todo el mundo, entre ellos los principales referentes españoles, Motorland Aragón 2026 se perfila como uno de los fines de semana más apasionantes del año en el Mundial de Superbikes.

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