La falta de personal en los Soportes Vitales Básicos provoca una nueva incidencia en la ambulancia de Valderrobres

Nuevas incidencias en los vehículos de Soporte Vital Básico (SVB) por la falta de personal. La ambulancia de Valderrobres se quedó el pasado sábado 8 de julio con un único técnico de los dos necesarios para que estas unidades puedan operar. Pese a que no se vivió ninguna situación de emergencia, lo cierto es que la incidencia se produjo después de que a principios de este mismo mes los SVB de Alcorisa, Cantavieja, Andorra y Alcorisa se desactivasen durante dos días por la misma falta de personal.

Esta incidencia, aunque parcial, es la primera que se produce tras la reunión urgente que el martes 4 de julio mantuvieron representantes de la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón y la empresa concesionaria del transporte sanitario urgente de Aragón, Ambulancias Tenorio, para aclarar las incidencias producidas en este servicio. Desde DGA subrayaron entonces que «es la empresa concesionaria quien debe asegurar» que se cumplen las condiciones establecidas en el pliego y afirmó que «de no ser así» la empresa podrá ser sancionada por las penalidades previstas por el mismo.

La falta de uno de los dos trabajadores no obligó a inactivar, en este caso, la ambulancia. No obstante, de haberse producido una urgencia la ambulancia no hubiese podido operar con total normalidad, ya que uno de los técnicos es el encargado de asistir al enfermo y el segundo es el que lleva a cabo las labores de conducción del vehículo.