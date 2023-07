La familia del joven con psicosis abatido en Andorra por la Guardia Civil ve desmedida la acción

La tercera y última sesión del juicio por la muerte de Joel García Balaguer, el joven de Andorra que el 11 de enero de 2021, en medio de un brote psicótico, fue abatido a tiros en su casa por un guardia civil, sirvió este martes para que cada una de las partes se reafirmara en su postura inicial sobre este desgraciado y fatídico suceso que conmocionó a toda la población.

En sus conclusiones definitivas, el abogado que representa a la familia del joven, Carlos Guía, calificó de «totalmente desproporcionada» la intervención del agente. Este estaba acompañado en el momento de los hechos por otros tres compañeros que, como él, habían acudido a la vivienda tras pedir ayuda los padres de la víctima ante las amenazas de su hijo, que esgrimió un cuchillo y un destornillador.

«Eran cuatro agentes con sus defensas, un escudo protector, una pistola y sus chalecos antibalas y la solución que se les ocurre es pegarle tres tiros a un enfermo que no era consciente de su situación», argumentó Guía. El letrado sostuvo que, cuando recibió los disparos, «Joel ya no tenía el cuchillo en sus manos y probablemente tampoco llevaba el destornillador». Puntualizó que las circunstancias que rodearon el desdichado suceso se conocerían con mayor claridad «si los agentes no hubieran retirado las pruebas de la escena del crimen».

«Igor el Ruso fue capturado sin un solo tiro»

Para hacer más patente la desigualdad de medios que, según esta parte, existió, el abogado recordó que cuatro años antes el criminal Igor el Ruso, que había matado en Andorra a dos guardias civiles y a un ganadero, fue capturado «sin un solo tiro» y que en 2020 el Rambo de Requena fue cazado en el mismo municipio con un disparo en el muslo, que no afectó a ninguno de sus órganos vitales.

La acusación particular, ejercida por la familia del joven, pide cinco años de prisión para el agente que disparó por un delito de lesiones en concurrencia con un homicidio por imprudencia. Solicita, además, dos años de cárcel por un delito de lesiones para el guardia que dio una patada a Joel cuando este ya había sido alcanzado por los disparos. Reclama también una compensación de medio millón de euros y otros 53.000 euros por la herida de bala que sufrió un hermano de la víctima durante el tiroteo.

El fiscal, sin embargo, mantuvo que el agente que disparó lo hizo en defensa propia, tras haberse abalanzado Joel contra sus compañeros y luego contra él, causándole con el destornillador, a pesar de llevar el chaleco antibalas, una lesión en el pecho. Por ello, pide que este guardia civil sea absuelto y solicita, además, que se archive la causa respecto del compañero que dio la patada, pues este lo habría hecho «con la voluntad de desarmar al agresor y sin ánimo de causar una lesión».

«Ataques contundentes»

En la misma línea, el Abogado del Estado, que defiende a ambos agentes, pidió su absolución. Alegó que el guardia que disparó con su arma reglamentaria lo hizo en legítima defensa, ante la agresividad de Joel, que antes de atacarle ya había amenazado de muerte a los sanitarios que habían acudido en auxilio de los padres y había dirigido «ataques contundentes» al cuello de los otros efectivos de la Guardia Civil. Añadió que la herida que la víctima llevaba en la cabeza no fue causada por una patada, según el forense.

El juicio, que quedó visto para sentencia, fue seguido desde los bancos destinados al público por los padres del fallecido, quienes se mostraron en muchos momentos desconsolados por la pérdida de su hijo.