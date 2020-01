La familia de Kamal y su lucha por devolverle la esperanza

Desde que el joven Kamal fue víctima de un ataque con ácido en Caspe el pasado 3 de mayo solo sale de casa cada quince días para acudir al hospital, donde el doctor Monclus, jefe de la Unidad de Quemados, revisa sus quemaduras.

Su padre, Mohamed Moloudi; su madre, Mabrouka y sus cuatro hermanos le arropan día a día. Pero son especialmente dos de sus hermanos, Haznae y Ayoub Mouloudi, los que cuidan de él las 24 horas. La joven Haznae cuidaba de una persona mayor cuando le avisaron de lo que había sucedido. “Me puse atacada y fui corriendo al Hospital donde estuve esperándole casi dos horas hasta que llegó. Cuando le vi me vine abajo y me puse a llorar”, recuerda.

Las vidas de Haznae, de 27 años, y Ayoub, de 22, han cambiado radicalmente desde el ataque que sufrió su hermano pequeño. “He pasado de cuidar a los demás a estar 24 horas pendiente de mi hermano pequeño. Sólo salgo para comprar comida y medicamentos, pero vuelvo siempre rápido a casa porque me da mucho apuro dejarle solo. Lo físico ahí está y cuando él se ve le cuesta, pero el daño psicológico es muy fuerte”, afirma Haznae.

Cuenta su hermana que Kamal sigue teniendo mucho miedo a salir a la calle y cuando lo hace siempre va tapado para protegerse del sol y de las miradas de los demás. “Lleva muy mal no poder salir a la calle porque tiene 18 años y no quiere que le vean así. A veces me cuesta mucho animarle, pero siempre le digo que lo último que tiene que perder es la esperanza”, dice la joven.

Haznae llegó incluso a cancelar su boda en Marruecos tras el incidente que sufrió su hermano menor y celebró su enlace en España pero de una manera mucho más íntima. “Fue una boda triste, muy diferente a como nos lo habíamos imaginado. Hace poco en septiembre celebramos también la mayoría de edad de Kamal y tampoco hubo mucha fiesta y alegría”, explica Haznae.

El joven sigue teniendo problemas en el rostro porque sus heridas no cicatrizan como se esperaba. Se le han realizado ocho operaciones hasta hoy y todavía tendría que volver a pasar por quirófano. “Ahora estamos esperando a ver que nos dice el doctor Cavadas, de quien nos han hablado muy bien y que queremos que vea a Kamal”, reconoce el hermano mayor de Kamal. Para eso, la familia Mouloudi solicita dinero para poder acarrear con estos gastos médicos. Para ello continúa en funcionamiento la página de recaudación gofundme.com que hace siete meses y con la que hasta el momento han conseguido 2.000 euros.

Haznae y Ayoub sueñan con recuperar sus vidas y poder ver a Kamal como el joven alegre y con vitalidad que era antes. “No voy a poder olvidarlo nunca pero sí que necesitamos recuperar nuestras vidas y que Kamal vuelva a ser un poco el que era antes”, se sincera Haznae.

La familia Mouloudi ha vuelto a convocar este próximo domingo a las cinco de la tarde una manifestación en Caspe para apoyar a Kamal y contra la decisión judicial de dejar en libertad con cargos a uno de los tres detenidos por el ataque con ácido. “Esperamos que el domingo venga mucha gente a apoyarnos porque seguimos necesitándolo mucho”, pide Haznae.