Francisco Pina expone fotografías de Albalate visto a través de su cámara

Una de las personas que más y de formas más variadas ha mirado Albalate y su entorno es Francisco Pina. Acostumbra a salir a caminar, a realizar rutas y viajes y siempre provisto de su cámara. Durante esta Navidad expone 59 fotografías, una pequeña parte de su archivo que ha seleccionado con todo el cuidado e intención.

Es su primera muestra individual y se llama ‘Capturando momentos’. Está abierta a visitas de 16.30 a 18.30 hasta el domingo día 9 en el espacio cultural de la plaza de la iglesia. «He procurado que haya paisaje, colorido y variedad y creo que es lo que refleja», dice. En el espacio se diferencian dos bloques: por un lado, imágenes de Albalate y por otro, de rutas o talleres que el albalatino ha realizado y que muestran otros paisajes como el Moncayo o el Pirineo, entre otros muchos. También hay dos obras de Juan Pixelecta y Arancha Benedí, dos fotógrafos amigos. «Suelo hacer algunas salidas con ellos, son personas de las que siempre aprendes. De hecho han recibido premios internacionales», explica. La otra firma invitada es Juan Carlos Peguero, fotógrafo de Ariño con el que comparte la autoría de una foto de la Cueva Negra, una de las que más llama la atención. «Es un fotógrafo excepcional y cuando estoy en Albalate solemos salir juntos. La de Cueva Negra la buscábamos y no bastó con una salida porque hubo que repetirla», añade.

Es la forma de mirar a su entorno lo que está generando más expectación entre el público que ya ha visitado la muestra. Entre ellos, casi 200 personas entre alumnado y docentes del CEIP Román García, además decenas de personas a título individual en estas dos semanas. «A veces, desde un cabezo puedes sacar unas imágenes que no son de dron, aunque lo parezcan como me han preguntado, la perspectiva es lo que más debates está generando», sonríe. Hay mucho paisaje, algunos animales y solo una persona que protagoniza una imagen que, como todas, tiene una historia detrás.

Siguiendo el consejo de Cañada

No oculta su satisfacción por esta primera experiencia en solitario. Reconoce que está «disfrutando mucho» y en especial, al interactuar con la gente. «Ver su reacción y que aprecian tu trabajo es lo que más me está gustando, además de ir descubriendo que cada cual tiene su foto preferida», valora. Nati Cañada es una de las personas que más le animaron a dar el paso. La pintora olietana es buena amiga y, en este caso, también buena consejera. «Me decidí, lo comenté al ayuntamiento y me dijeron que también estaban interesados, así que, se ha dado el momento», explica y avanza que ya busca nuevos destinos para esta exposición.