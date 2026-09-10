Álex Rins se retira del motociclismo: «Mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó»

Álex Rins dejará el motociclismo profesional cuando termine la presente temporada. El piloto de Valdealgorfa ha confirmado este jueves en Misano que no continuará sobre dos ruedas en 2027, pese a haber contado con dos opciones para dar el salto al Mundial de Superbike. Rins ha decidido cerrar una etapa de 15 temporadas para afrontar un nuevo proyecto que todavía no puede desvelar y que, según sus propias palabras, estaría relacionado con las cuatro ruedas.
"Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. He encontrado algo que realmente me llama mucho más la atención, que no os puedo decir lo que es porque no está cerrado todavía. Mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó", ha explicado el piloto durante su encuentro con los medios españoles desplazados al Gran Premio de San Marino que se disputa este fin de semana.
La decisión supone el final de una trayectoria de enorme recorrido en el Mundial de Motociclismo. Rins, que se quedó sin sitio en la parrilla de MotoGP para 2027, ha optado finalmente por no buscar una continuidad en otro campeonato de motos. "Me he hecho muchas veces la pregunta de decir: "Oye, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no?" Pero realmente lo otro me motiva muchísimo. Es algo a largo plazo. Entonces, estoy feliz", ha reconocido.
Un adiós meditado
El piloto valdealgorfano ha admitido que la decisión no ha sido sencilla después de haber dedicado prácticamente toda su vida al motociclismo. «Sí», ha respondido al ser preguntado por si le da pena dejar las motos. «Al final es algo que llevo haciendo toda mi vida y es la rutina que tienes. Un trabajador de oficina se despierta, desayuna y va a la oficina. Yo toda mi vida he estado preparándome para correr en moto», ha explicado.
Rins también ha reconocido que las circunstancias de los últimos tiempos han influido en su decisión. «Lo que está pasando ahora es complicado y desde luego que me ha quitado un poco las ganas de seguir en el mundo de las motos», ha asegurado.
Pese a ello, considera que puede marcharse satisfecho con todo lo conseguido durante su carrera. El piloto ha competido durante 14 años en el Mundial de MotoGP, después de haber pasado previamente por las categorías inferiores, y ha peleado por títulos en Moto3, Moto2 y MotoGP: “No lo he conseguido, pero he tenido la posibilidad en las tres categorías. Así que simplemente quiero dar las gracias a las personas que me han ayudado. Y, bueno, al final no acaba aquí. Todavía quedan carreras para disfrutar”.
Su palmarés recoge 18 victorias, seis de ellas en MotoGP, además de 58 podios. Fue subcampeón del mundo de Moto3 en 2013 y de Moto2 en 2015, mientras que en 2020 alcanzó la tercera posición final en MotoGP. “Tengo que estar satisfecho con lo que he conseguido. Son 14 años aquí, en el Mundial de MotoGP. Como os dije en Aragón, muchas victorias, muchas batallas. He estado luchando por el Campeonato del Mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP”, ha señalado.
Un futuro que apunta a las cuatro ruedas
Aunque Rins todavía no puede confirmar cuál será su próximo destino, sí ha dejado varias pistas. El nuevo proyecto que tiene entre manos le motiva especialmente y todo apunta a que estará relacionado con las cuatro ruedas. Preguntado directamente por esta posibilidad, el piloto ha preferido mantener el misterio. “Tanto las dos como las cuatro ruedas me gustan mucho. No quiero levantar la liebre y decir que voy a hacer sidecars, porque son tres ruedas”, ha bromeado entre risas.
Rins ha insistido en que todavía no puede dar más detalles porque el acuerdo no está cerrado. Lo que sí tiene claro es que su relación con el mundo del motor continuará más allá de su retirada de la competición profesional sobre dos ruedas.
Las motos seguirán formando parte de su vida
El piloto tampoco contempla alejarse por completo de las motos ni de los entrenamientos. "Lo que no puedo hacer es, después de tantos años, venderme todas las motos que tengo y cerrar el chiringuito. Al final, el mundo del motor es mi vida", ha explicado. Rins ha recordado que durante sus años como profesional también ha mantenido una estrecha relación con las cuatro ruedas y con otras disciplinas relacionadas con el motor.
"Estos años que he sido piloto profesional de motos he ido haciendo cosas de coches, por ejemplo. Me he preparado mi Jeep Wrangler y me he ido al desierto con un amigo; el buggy preparado, carreras sobre hielo… Lo llevamos dentro", ha relatado. "Seguiré entrenando y practicando", ha sentenciado.