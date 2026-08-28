Álex Rins estrena en Motorland el casco diseñado por cuatro alumnos del CRA del Mezquín

Los cuatro alumnos del Colegio Rural Agrupado del Mezquín de Castelserás ya han podido ver de cerca el resultado del trabajo que les convirtió en ganadores del concurso para diseñar el casco que Álex Rins lucirá este fin de semana en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El piloto de Valdealgorfa recibió a Alexandra Monistrol, Ander Lahoz, Julio Serrano y Mara Martín en el box del equipo Yamaha, donde les enseñó el casco ya terminado y les permitió conocer de primera mano cómo trabaja la estructura de la escudería.

El propio Rins compartió el encuentro a través de sus redes sociales, acompañado de un mensaje de agradecimiento hacia los cuatro jóvenes diseñadores. «Cuatro pequeñas personas de Aragón llamadas Álex, Ander, Julio y Mara diseñaron mi casco para mi carrera en casa. No hay nada más especial que eso», escribió el piloto. Durante la visita, los alumnos también pudieron ver de cerca su Yamaha y recorrer las instalaciones del equipo en una experiencia que difícilmente olvidarán.

Un diseño nacido en Castelserás

El casco mantiene la esencia del boceto realizado por los estudiantes, con el rosa como color predominante y diferentes líneas y capas de colores. El resultado incorpora además el mensaje elegido por los alumnos como lema para animar al piloto en su carrera de casa: «YoElijoGanar».

Los propios niños explicaron el proceso creativo en el vídeo compartido por Motorland Aragón, Yamaha y el propio Rins. «Nos basamos como en el rosa y luego con capas de colores», explicó uno de ellos sobre la elaboración de la propuesta que finalmente ha llegado hasta la parrilla de MotoGP.

Álex Rins no ocultó su satisfacción al descubrir el resultado definitivo del diseño y destacó especialmente el esfuerzo realizado por los alumnos del CRA del Mezquín. «El trabajazo que han hecho estos chicos. Cómo se lo han currado. La verdad que el diseño de este casco me parece espectacular», aseguró el piloto.

El casco será uno de los elementos protagonistas de la participación de Rins en el Gran Premio de Aragón, que se disputa este fin de semana en Motorland y que puede ser su último GP de MotoGP en casa tras finalizar su relación con Yamaha. De esta manera, el piloto de Valdealgorfa afrontará su última carrera de casa acompañado por un diseño nacido en las aulas de Castelserás y creado por cuatro jóvenes del Bajo Aragón.