Gastronomía y buen ambiente en la Feria de la Tapa de Valjunquera: «Solo en un día se venden más de 400 mini hamburguesas»

No hay vecino de Valjunquera que durante toda la jornada del sábado no haya salido de casa para probar una exquisita tapa como parte de su Feria de la Tapa. Las opciones eran variadas y la cita crece respecto a la anterior edición con tres puestos más. En total, 20 repartidos por el casco histórico y procedentes desde diferentes puntos, pero también del territorio, porque si de algo puede presumir la localidad es de su participación en todas las actividades.

Un ejemplo son la Asociación de Mujeres de Valjunquera, que desde hace unas semanas preparaban toda la logística para elaborar las raciones de tapas. Calculaban vender unos 400 tickets de mini hamburguesas y 25 kilos de caracoles, entre otros. "Desde la junta somos las que nos encargamos de la organización: pensar qué tapas hacemos, los ingredientes, las compras...Y después son las socias las que vienen voluntariamente a colaborar con los turnos y cocina", explicó Elena Miravete, su presidenta. Había todo tipo de propuestas, pero confesaban que los caracoles son "la tapa estrella".

Cerca de la asociación, en la plaza colindante, se escuchaban las explicaciones de José Antonio Cerezo, concursante de Masterchef en la edición de 2013 y cocinero del Restaurante Merinos en Alcañiz. Había preparado un showcooking con productos de Aragón."Aquí tenemos un muy buen producto y la respuesta en Valjunquera siempre es muy buena. Es el cuarto años que venimos y estamos encantados", dijo mientras la cola para adquirir una de esas tapas no paraba de crecer. "Ha venido hasta gente de Madrid", añadió.

Uno de los estands que más llamaba la atención era el de Alfred Jiménez de Cambrils y autor del libro 'La magia de la Coctelería'. Allí, se estaban elaborando todo tipo de cócteles para amenizar la mañana. "Tenemos mango, plátano, fresa, sandía, melón, lima natural... Hacemos de muchos tipos y una de los sabores que más se vende es el mango", explicó. Era la primera vez que acudía a la feria, aunque la zona si la conocía porque en Torre de Arcas y Calaceite ya había estado otras veces.

La de este sábado era la jornada perfecta para disfrutar con amigos y reencontrarse para disfrutar de una buen día, como era el caso de Jesús López, de Salamanca. "Mi mujer es de aquí y aunque yo no sea turolense lo ejerzo igual", contó entre risas. Los corrillos de mesas crecían y cada vez eran más grandes. Florida & Hermosso son esta tarde los encargados de darle ritmo a la tarde con versiones indie.

Más actividad el domingo

El domingo la actividad continuará desde las 11.00 con la reapertura de la feria. Una de las principales novedades de esta edición llegará a partir de las 12.00 con el taller y degustación de chocolate impartido por Chocolates Artesanos Isabel en la Casa Cultural y organizado por el Grupo de Acción Local OMEZYMA. A esa misma hora tendrá lugar también el taller infantil de cocina y, media hora después, a las 12.30, comenzará otra de las actividades emblemáticas de la feria, la exhibición de corte de jamón D.O. y degustación gratuita bajo la Lonja.

Es el noveno año que se organiza la feria e incluso participan los más pequeños del pueblo con un stand del AMPA en el que probar diferentes tapas elaboradas con la ayuda de los padres. También la Comisión de Fiestas, que con mucha dedicación, atendían la larga cola y elaboraban tapas muy bien coordinados.