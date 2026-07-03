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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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03 JUL 2026|

Actualizado 14:51

El Bajo Aragón Histórico se prepara para un giro en el clima con la llegada de una «masa muy seca y cálida» y temperaturas «muy altas»

La AEMET recuerda los peligros de las horas centrales del día, especialmente para personas vulnerables. Se mantienen la alerta roja en buena parte del territorio por peligro de incendio

Mapa con las alertas por peligro de incendios para este viernes 3. / Infoar DGA
Mapa con las alertas por peligro de incendios para este viernes 3. / Infoar DGA

La COMARCA03 07 2026

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La tregua térmica de estos días terminará este fin de semana, y ya se va notando en los termómetros donde los grados siguen en escalada. El Bajo Aragón, igual que el resto de la comunidad y buena parte del país, volverá a sufrir un temporal de calor, que podría convertirse en nueva ola si se extiende lo estimado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa del acercamiento de una “masa muy seca y cálida” que provocará temperaturas muy altas incluso por encima de los cuarenta grados a partir del domingo dando pie a una situación que se alargará varios días durante la próxima semana.

Desde la AEMET avisan de que "en los próximos días se espera una dorsal sobre nuestro territorio y una dana que se situará al oeste de la península ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida".

Alertan de "un nivel de peligro importante durante las horas centrales", especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables como las de edad avanzada o las que sufren enfermedades cardiovasculares. También "alertan de noches que serán muy cálidas en amplias zonas".

Peligro de incendios

También el nivel de peligro de incendio "aumentará de forma generalizada a valores muy altos". Se espera, asimismo, "un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas".

En el Bajo Aragón Histórico el peligro de incendio sigue estando entre alto y muy alto con niveles naranja y rojo según la actualización de este viernes 3 de julio, ya que cada día se actualiza la situación desde DGA e Infoar.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que el Nivel de Alerta Rojo se establecen las siguientes prohibiciones:

1. Encender fuego en espacios abiertos. Se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

2. Encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También arrojar o abandonar objetos en combustión.

3. Se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

4. En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas Con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos:

• El uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12:00 y las 18:00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023.

• Las labores de cosecha y empacado de cereal. En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14:00 y 18:00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

• La utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

• Actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.

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