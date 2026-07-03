El Bajo Aragón Histórico se prepara para un giro en el clima con la llegada de una «masa muy seca y cálida» y temperaturas «muy altas»

La tregua térmica de estos días terminará este fin de semana, y ya se va notando en los termómetros donde los grados siguen en escalada. El Bajo Aragón, igual que el resto de la comunidad y buena parte del país, volverá a sufrir un temporal de calor, que podría convertirse en nueva ola si se extiende lo estimado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa del acercamiento de una “masa muy seca y cálida” que provocará temperaturas muy altas incluso por encima de los cuarenta grados a partir del domingo dando pie a una situación que se alargará varios días durante la próxima semana.

Desde la AEMET avisan de que "en los próximos días se espera una dorsal sobre nuestro territorio y una dana que se situará al oeste de la península ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida".

Alertan de "un nivel de peligro importante durante las horas centrales", especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables como las de edad avanzada o las que sufren enfermedades cardiovasculares. También "alertan de noches que serán muy cálidas en amplias zonas".

Peligro de incendios

También el nivel de peligro de incendio "aumentará de forma generalizada a valores muy altos". Se espera, asimismo, "un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas".

En el Bajo Aragón Histórico el peligro de incendio sigue estando entre alto y muy alto con niveles naranja y rojo según la actualización de este viernes 3 de julio, ya que cada día se actualiza la situación desde DGA e Infoar.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que el Nivel de Alerta Rojo se establecen las siguientes prohibiciones:

1. Encender fuego en espacios abiertos. Se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

2. Encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También arrojar o abandonar objetos en combustión.

3. Se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

4. En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas Con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos:

• El uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12:00 y las 18:00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023.

• Las labores de cosecha y empacado de cereal. En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14:00 y 18:00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

• La utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

• Actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.