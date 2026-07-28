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28 JUL 2026|

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Luz verde para que los proyectos que opten al Nudo Mudéjar de Andorra tengan preferencia administrativa

El Gobierno aprueba la medida solicitada por el MITECO para agilizar plazos. Buscan que la energía liberada por Endesa pueda ser adjudicada antes de final de año

Reunión entre alcaldes de Transición Justa y el ITJ en Andorra / C.O.
Reunión entre alcaldes de Transición Justa y el ITJ en Andorra / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli28 07 2026

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AndorraEnergías renovablesTransición Ecológica

ActualidadInfraestructuras

El Gobierno tramitará los proyectos energéticos que opten la energía liberada del Nudo Mudéjar de Andorra de forma “preferente”. La medida, solicitada por el MITECO tras una visita a Andorra el pasado mes de junio, ha sido aprobada este martes en Consejo de Ministros. El acuerdo permitirá que las iniciativas obtengan “una tramitación de urgencia”, así como “una atención prioritaria de las administraciones”.

El Instituto para la Transición Justa ya adelantó en esa visita a Andorra que se trabajaría para que la energía liberada, de 937 megavatios, pudiera ser adjudicada antes de final de este 2026. El organismo ya ha mantenido contactos con empresas interesadas y confía en culminar la modificación de la orden del Concurso de Transición Justa que regula las bases del Nudo para el próximo otoño.

Que los proyectos sean considerados preferentes por parte de la administración era uno de los requisitos que se quería conseguir. La medida, no obstante, no altera las exigencias sustantivas ni las garantías ambientales. Los proyectos permanecen sujetos a la evaluación de impacto ambiental y a los controles ordinarios, sin rebaja del nivel de protección.

En ese sentido, cabe recordar que todo este procedimiento inició después de que el macroproyecto renovable de Endesa para el Nudo Mudéjar de Andorra experimentara una considerable reducción tras obtener la Evaluación de Impacto Ambiental. Concretamente, el MITECO redujo los megavatios de energía previstos con en torno a 1.000 MW frente a los 1.844 MW iniciales por cuestiones medioambientales.

La eléctrica desarrollará un proyecto mucho menor al esperado, con 3 parques fotovoltaicos y uno eólico frente a los 14 planteados en un principio, una reducción que también tendrá su impacto en el empleo previsto. Endesa se había comprometido a la creación de 500 empleos directos y estables, y 6.300 puestos de trabajo ligados a su plan para el Nudo. Sin embargo, todos ellos se mantienen a día de hoy en el aire y a la espera de los nuevos proyectos que opten a la energía liberada. Los únicos confirmados por el MITECO son 13 puestos directos en construcción y puesta en marcha, otros 71 en operación y mantenimiento y 1.310 indirectos.

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