El Gobierno de Aragón destaca la coordinación en un eclipse que reunió a más de 3.400 personas en Motorland

El día después del eclipse es para hacer balance de lo sucedido, y el Gobierno de Aragón se muestra satisfecho. «Una operación que ha requerido meses de planificación, coordinación institucional y trabajo preventivo», han señalado. También han destacado que el fenómeno astronómico se desarrolló sin incidencias relevantes en los cuatro Puntos Oficiales de Observación del Eclipse (POGA) ni en el resto de la Comunidad.

Más de 3.400 personas se acercaron hasta el circuito de Motorland, uno de los POGA habilitados por el Gobierno de Aragón. 1.655 llegaron desde diferentes puntos de la geografía española, aunque cabe destacar la presencia de 48 personas de Hong Kong y 89 de EEUU. Aunque también hubo visitantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Hungría.

Por su parte, el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha destacado que «el balance es muy positivo tanto por el comportamiento de la ciudadanía como por el resultado del trabajo desarrollado durante los meses previos». También ha destacado que la prevención y planificación han dado sus frutos, «los ciudadanos han seguir esas recomendaciones y estamos muy satisfechos».

De igual manera, ha querido poner en valor la coordinación entre instituciones para que el evento se haya producido sin incidentes relevantes. «Con la ayuda de la Administración local, de la Administración General del Estado y de todos los organismos implicados hemos conseguido que este eclipse haya sido todo un éxito para el disfrute de los ciudadanos», ha asegurado.

Un espacio preparado para recibir a los visitantes

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el recinto contó con zonas de sombra, restauración, agua, aseos, actividades divulgativas y aparcamientos. Además, se habilitó un puesto de Cruz Roja, coordinado por el 061 y ubicado en el propio recinto. También hubo 8 ambulancias del 061 asignadas a este punto de observación y se han reforzado los servicios de Urgencias, Enfermería y Oftalmología del Hospital de Alcañiz.

La necesidad de anticipar los desplazamientos, acudir a espacios preparados para la observación, protegerse frente a las altas temperaturas, utilizar gafas homologadas, extremar las precauciones ante el riesgo de incendios forestales y seguir únicamente la información procedente de canales oficiales han sido algunas de las recomendaciones repetidas durante meses.