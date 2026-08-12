El eclipse transcurre sin incidencias pese a la llegada de miles de visitantes al territorio

El eclipse total de Sol ha transcurrido sin incidencias relevantes pese a la elevada afluencia de personas que se desplazaron este miércoles hasta los diferentes puntos de observación, según la Guardia Civil. El amplio dispositivo de seguridad y emergencias preparado durante los últimos meses permitió afrontar con normalidad una jornada excepcional, con miles de desplazamientos y concentraciones de público en distintos puntos del territorio.

Uno de los principales focos de atención estuvo en Motorland, en Alcañiz, donde alrededor de 3.000 personas siguieron el fenómeno astronómico. Vecinos del Bajo Aragón Histórico compartieron espacio con visitantes llegados desde diferentes puntos de España y de países como Francia, Estados Unidos o Alemania. La llegada de público se produjo de manera paulatina durante la tarde antes de que el eclipse alcanzase su fase de totalidad alrededor de las 20.30.

La movilidad figuraba entre las principales preocupaciones. Guardia Civil reforzó la vigilancia en las principales vías de comunicación de la provincia de Teruel y en los accesos a los lugares con mayor afluencia, con especial atención a las detenciones indebidas en la calzada, los estacionamientos irregulares y la ocupación de espacios no habilitados.

El operativo movilizó efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, GREIM, Servicio Aéreo y Equipo PEGASO, además de otras especialidades de Guardia Civil. La planificación provincial implicó también al Gobierno de Aragón, Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Policías Locales, Protección Civil, comarcas y Ayuntamientos, además de contemplar la participación de la Unidad Militar de Emergencias dentro de sus posibilidades.

El dispositivo no se limitó al momento del eclipse. La vigilancia comenzó durante las jornadas anteriores y se mantuvo después del fenómeno para ordenar el retorno de los vehículos, uno de los momentos considerados más delicados por la coincidencia de miles de desplazamientos en un corto periodo de tiempo.

La prevención de incendios forestales fue otro de los principales ejes de trabajo debido a las altas temperaturas y a la concentración de personas en espacios abiertos. También se habían previsto posibles atenciones sanitarias relacionadas con el calor, las aglomeraciones o la presencia de insectos.

Coches ordenados en La Estanca, donde se ha regulado el tráfico a la salida. / A.Z

Motorland, preparado para 3.000 personas

Motorland funcionó como uno de los cuatro POGA de Aragón junto a Javalambre, Calamocha y Épila. El circuito contó con aparcamientos habilitados, espacios de pernocta, zonas de sombra, aseos, agua potable, restauración y áreas de descanso. También se desplegaron pantallas gigantes, carpas y actividades divulgativas para facilitar que el público permaneciese en el recinto durante toda la jornada sin necesidad de realizar nuevos desplazamientos.

A estos servicios se sumó un dispositivo específico integrado por personal de emergencias y sanitario, Protección Civil, bomberos, fuerzas de seguridad y equipos de información y atención a los visitantes. La concentración del público en lugares previamente acondicionados buscaba precisamente reducir la presión sobre otros espacios del territorio sin capacidad para asumir grandes concentraciones.

Las previsiones de elevada movilidad y los riesgos asociados al calor habían obligado a extremar la planificación. Finalmente, el eclipse dejó como principal imagen en el Bajo Aragón Histórico la de miles de personas mirando simultáneamente al cielo y una jornada que pudo desarrollarse con normalidad pese a la excepcional afluencia.