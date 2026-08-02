Las obras de La Lonja y el Ayuntamiento de Alcañiz se encarecen en casi 400.000 euros

Las obras de La Lonja y la Casa Consistorial encaran su fase final de ejecución con más del 80% de los trabajos realizados. De hecho, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, espera que la próxima semana la grúa abandone la plaza de España, aunque los trabajos continuarán dentro del edificio.

En un primer momento, se estableció un presupuesto total de 3,1 millones de euros para la ejecución de estas obras. Sin embargo, ahora el coste ya asciende a los 3,5 millones, lo que supone un incremento del 12,3% en el total de la intervención de restauración y adecuación integral de este edificio histórico para la ciudad. Este sobrecoste ha surgido a raíz de la aparición de restos patrimoniales durante los trabajos.

Financiación Ministerio de Industria

Para llevar a cabo estos trabajos, el Consistorio recibió 2.347.037 euros del Ministerio de Industria y Turismo. Esta subvención corresponde a los trabajos ya finalizados y justificados en el mes de mayo.

Desde el Ayuntamiento confirmaron que necesitaban inicialmente 851.000 euros para realizar una modificación de la obra que asumiera los costes derivados de la aparición de restos patrimoniales y el proyecto de musealización del Centro de Arte.

Sin embargo, hasta julio este importe ha ascendido a 1.238.792 euros. Es decir, se ha producido un incremento de 387.668 euros para poder llevar a cabo los trabajos.

Por otra parte, cabe recordar que la empresa Intervento será la encargada de diseñar el futuro Centro de Arte de Alcañiz por un valor de 47.000 euros sin IVA, importe incluido dentro del presupuesto global.

Partidas del FITE

En un primer momento, el Consistorio solicitó al Fondo de Inversión de Teruel (FITE) un total de 1.716.783 euros con los que se preveía cubrir la modificación nº 1, la Museografía y los honorarios técnicos. No obstante, este miércoles llegó la resolución a través de la cual se les comunicó que recibirán 568.000 euros.

Desde el equipo de Gobierno aseguran que están muy agradecidos «esto se debe a un buen trabajo de los técnicos municipales», pero este dinero no es suficiente para concluir los trabajos. Eso sí, ayudará a «aliviar» el estado de las cuentas destinadas a esta obra.

Solicitud de préstamo

Para que las obras puedan concluir, el Ayuntamiento tendrá que solicitar también un préstamo de 670.000 euros, ya que la partida con la que contaban ha sido destinada a pagar a pagar 568.000 euros por facturas eléctricas impagadas del año 2013 a la empresa Fulton.

Este préstamo tendrá un plazo de amortización de 15 años y contará con dos años de carencia. Es un gasto que ya está previsto en el presupuesto de 2026.

Entrega de las obras

En los próximos días, se retirará la grúa de la plaza de España, pero esto no significará el fin de los trabajos ya que se continuará trabajando en el interior del edificio. El alcalde, Miguel Ángel Estevan, subraya que la zona del museo estará lista en el primer trimestre de 2027, mientras que las obras de las instalaciones municipales no concluirán hasta la próxima legislatura.

Instalaciones municipales

Asimismo, están pendientes las obras de acondicionamiento de las oficinas municipales que se han visto afectadas por la reubicación de los núcleos de comunicación del edificio (escalera y ascensor) debido a los restos arqueológicos aparecidos e incluidos en el área museográfica.

El Salón del Plenos es uno de los espacios en los que se acometerá una importante remodelación de cara a que sea totalmente accesible para personas con movilidad reducida. De la misma forma, estará dotado de las últimas tecnologías para que la actividad municipal que allí se desarrolle pueda retransmitirse online con todas las garantías de calidad de sonido e imagen.