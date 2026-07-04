El Grupo de Estudios Calandinos estrena sede para seguir creciendo: «Difundir la historia es lo que nos diferencia»

La historia de los apellidos calandinos, restos arqueológicos o las portadas de la revista trimestral ‘Qalanna’ son solo algunos de los elementos que pueden encontrarse en el nuevo local del Grupo de Estudios Calandinos (GREC). El espacio, ubicado en la tercera planta del edificio en el que también se sitúa el museo de la Semana Santa de Calanda, ha sido inaugurado este sábado en una jornada en la que se destacó la labor divulgativa que realiza el grupo.

Con 140 socios, el GREC lleva 60 años trabajando para preservar el patrimonio y la historia calandina y prevé que este nuevo local sea un impulso para continuar. Concretamente, aspiran a convertirlo en “un lugar activo”, en el que realizar conferencias y todo tipo de actividades. “Hasta ahora íbamos tirando de espacios prestados, pero con nuestra propia sede tenemos centro para años”, ha celebrado Manuel Conesa, integrante del GREC.

Su acondicionamiento, concretamente, ha sido posible gracias a 53.000 euros provenientes del POS-2025 impulsado por la Diputación de Teruel y que el Ayuntamiento calandino decidió destinar al grupo de estudios. “Invertir en cultura es nuestra obligación, y en Calanda no es difícil porque tenemos muchísimo potencial. Si nuestro pueblo es lo que es es por los vecinos que tenemos, entre ellos los integrantes del GREC”, ha señalado Alberto Herrero, alcalde de Calanda.

Tal y como han explicado durante la inauguración, el grupo siempre se encuentran ideando diferentes iniciativas con las que seguir trabajando por la vida cultural del municipio. Además de la revista ‘Qalanna’ que editan trimestralmente, también van impulsando otros proyectos que ya están sirviendo como ejemplo para otros centros de estudio.

“Todas las veces que nos hemos reunido con ellos siempre han aportado ideas innovadoras”, ha destacado Inmaculada Plaza, directora del Instituto de Estudios Turolenses. “Nos propusieron comprar un escáner 3D para emplearlo con obras museísticas y ahora también lo hemos puesto a disposición de otros centros”.

De hecho, el empeño por preservar el patrimonio calandino también ha servido para que se acabe apostando por obras como la rehabilitación de las ruinas del Castillo de Calanda. El Ayuntamiento lleva ya unos años invirtiendo para recuperar el enclave, el cual es aprovechado a día de hoy para la celebración del Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda. “Su recuperación fue una propuesta del GREC con la que coincidimos porque entendemos que es una obra fundamental para el pueblo”, ha señalado Herrero. Actualmente, parte de los trabajos de una nueva fase se encuentran en periodo de licitación.

Foto de familia de autoridades durante la presentación al público del espacio / C.O.

A la inauguración del nuevo local del GREC también ha asistido Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel y quien ha insistido en que “el trabajo que se realiza desde los centros de estudios es lo que diferencia a cada municipio de la provincia. “Difundir y transmitir todo ese legado a las nuevas generaciones es una obligación y una labor fundamental”, ha concluido Juste.