Híjar abre una partida de 50.000 euros para intervenir en el convento

El Ayuntamiento de Híjar tratará de hacerse con la titularidad del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, cuya supervivencia corre peligro según pasan los días. Si no es posible quedárselo en propiedad, sí una cesión de cien años. Está ubicado junto a la A-1406 que llega a La Puebla de Híjar. Su deterioro es más que evidente, tanto fuera como en su interior, de donde hace unos meses se derrumbó otro de los arcos de la bóveda de una techumbre que hace mucho tiempo que no existe.

Para intentar «sujetar lo que queda», el Ayuntamiento ha previsto en el presupuesto una partida de 50.000 euros, una novedad en las cuentas municipales. «Todavía están en pie los laterales y no sabemos lo que les queda. Hemos abierto una partida para empezar a sujetar pero antes de invertir el edificio tiene que ser municipal o tenerlo en cesión», dice el alcalde, Jesús Puyol. Su estado le hizo ingresar en la Lista Roja del Patrimonio Hispania Nostra en julio de 2021. La intervención de urgencia será coser los muros y evitar que sigan abriéndose más de lo que ya están. Al tiempo que ultiman la documentación para solicitar el trámite a la Iglesia, buscarán que se le dote de una protección para así poder optar a ayudas públicas. «Si no, es imposible. Esperemos que entre todos estos pasos, lleguemos a tiempo y no perdamos lo que queda. Con el castillo no hubo nada que hacer pero con la sinagoga sí, llegamos creo que ya al límite», añade.

La ermita-sinagoga de San Antón a punto estuvo de colapsar. Cayó el campanario en enero de 2010 y a partir de las catas que se realizaron antes de la rehabilitación se destaparon los vestigios que revelaron que era una sinagoga y, además, de las más importantes en la península ibérica. Ya es propiedad del Ayuntamiento de Híjar que ahora continuará con la última fase de rehabilitación centrada en el estudio y protección de los frescos que llevan desde Patrimonio de DGA, y tratando de impulsar la reforma del barrio judío. «Eso ya es un proyecto más ambicioso pero hay que acometerlo porque además de rehabilitar traerá un turismo muy específico al pueblo», comenta.

La Semana Santa y los frailes

Sinagoga y Nuestra Señora de los Ángeles guardan una estrecha relación. El convento fue fundado por el Duque de Híjar en 1524. Allí se instalaron los monjes Franciscanos después de haber pasado por la sinagoga -entonces ermita de San Antón-. Fue en 1519 cuando el cuarto Duque de Híjar fundó y ordenó un convento de frailes a quienes encargó la organización de la Semana Santa, cuyo origen es anterior. Híjar celebró y conmemoró en 2019 el V Centenario de este hecho con diferentes actos todo el año. La Venerable Orden Tercera (VOT) de San Francisco es la que sigue ordenando la Semana Santa de Híjar, así como la de otras localidades como Urrea de Gaén -donde es más evidente-. Entre otras cosas, portan cordón con tres nudos y el escapulario de san Francisco que deben llevar las personas que porten peana, así como ministros y ministras. La huella de estos frailes también denominados «capuchinos» es evidente también en localidades cercanas como Albalate del Arzobispo, cuyo convento es ahora el centro de interpretación de la Semana Santa.

El convento hijarano fue ocupado por los franciscanos hasta 1835 con la desamortización de Mendizábal. Pasaron otras órdenes hasta que a principios del siglo XX, una comunidad de franciscanos capuchinos, lo rehabilitó y restauró la iglesia, que volvió a abrir al culto. Hubo vida hasta la Guerra Civil, cuando quedó muy dañado. Nunca se ha intervenido y está abandonado desde entonces.