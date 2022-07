La hijarana Silvia Meseguer ficha por el Sevilla C.F.

El Sevilla C.F. continúa agrandando la lista de fichajes con una serie de nombres que solo pueden indicar que el club va a luchar por grandes objetivos. De hecho, fue el proyecto que le presentaron lo que decidió a Silvia Meseguer Bellido a decir «sí» y firmar por una temporada. La hijarana se despedía en primavera del Atlético de Madrid, su casa en los últimos nueve años, dejando entrever que ese adiós podía ser su retirada como ya había avanzado en enero durante la Supercopa de España. «Hace unos meses no tenía claro si iba a continuar pero el Sevilla me presentó un proyecto que me apetecía porque está creciendo, no está todo hecho y eso me gusta, y era el cambio que creo que necesitaba«, dice la jugadora en el vídeo que ha compartido su nuevo club en sus redes sociales y su portal web que se ha convertido en un carrusel de presentaciones de las caras nuevas de la plantilla.

Las primeras palabras de la hijarana han sido en los medios oficiales del club, que ha dado buena cuenta de su llegada a la capital del Guadalquivir. Este año compartirá vestuario con Amanda Sampedro, capitana junto a ella en el equipo colchonero y que también tuvo su homenaje en el último partido en casa del Atlético. Es otro de los refuerzos sevillistas para la temporada que pinta apasionante para la afición.

Silvia Meseguer (Híjar, 1989) continúa con su carrera de Medicina y le queda el MIR para ejercer, una prueba a la que asegura que se presentará en cuanto deje el deporte de elite. La dificultad de compaginar los estudios de medicina fue una de la causas que le llevaron a renunciar a la selección nacional, un combinado que ya tuvo que dejar de forma temporal con anterioridad para poder realizar las prácticas de la carrera en un hospital. De hecho, Meseguer es una de las voces y rostros de la lucha del fútbol femenino por conseguir la profesionalización. Por su compromiso y su trayectoria, el Gobierno de Aragón le otorgó un premio en junio.

Dos décadas en el fútbol

Como recuerdan desde el Sevilla C.F., Meseguer llega para aportar «más experiencia en la medular» del equipo. La centrocampista procedente del Atlético de Madrid posee una larga carrera por clubes históricos como el actual Zaragoza CFF, el RCD Espanyol y el ya mencionado conjunto madrileño, en el cual vivió su etapa más prolongada hasta el punto de permanecer 9 temporadas en él y lograr tres ligas de manera consecutiva (2016/17, 2017/18 y 2018/19), la Copa de su Majestad la Reina de la temporada 2015/16 y la Supercopa de España de 2021.

Además, al sumar más de 100 partidos con su club de procedencia, Meseguer tiene su hueco en el Paseo de Leyendas del Wanda Metropolitano, como su ahora también compañera Amanda Sampedro, con la que precisamente compartió capitanía en el club rojiblanco. Asimismo, cabe destacar el hecho de la internacionalidad de la turolense, que ha disputado más de 50 encuentros con la elástica de la selección española en su larga trayectoria entre amistosos y grandes campeonatos.

En esta última temporada, la nueva incorporación sevillista ha acumulado un total de 1.880 minutos repartidos en 30 encuentros (27 de liga, uno de Copa y dos de la Supercopa de España). Con todo ello, el plantel dirigido por Cristian Toro suma experiencia y liderazgo para el nuevo proyecto que echará a andar próximamente.