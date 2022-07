El hombre que agredió al párroco de Alcañiz queda en libertad con cargos

El hombre que agredió el pasado domingo en la casa parroquial a Pablo Roda, el sacerdote de Alcañiz, ha sido puesto en libertad con cargos en la mañana de este miércoles.

Según ha informado su abogado de oficio a LA COMARCA, al agresor se le acusa por dos delitos: uno por daños materiales y otro por lesiones leves al párroco alcañizano. Durante el juicio rápido celebrado este miércoles en la capital del Bajo Aragón, el acusado ha reconocido los hechos y se ha mostrado «muy arrepentido» ante su señoría. El joven no cuenta con antecedentes penales y también alega el haber sufrido un episodio del síndrome de abstinencia en el momento de los hechos. «Ha dicho que no sabía lo que hacía porque estaba asumido en el síndrome de abstinencia. Ha reconocido los hechos, ha perdido perdón y al no contar con antecedentes ha sido puesto en libertad», explica Sergio Nevado, el abogado de oficio a cargo del acusado.

Este violento suceso tuvo lugar en la noche del domingo, cuando el agresor vociferó con agresividad frente a la casa parroquial en busca de una manta con la que taparse. El párroco de Alcañiz salió en su ayuda, intentando calmarlo y escucharle. Sin embargo, el hombre se alteró, y empezó a golpear la puerta llegando incluso a pegar al cura con una zapatilla. Tras varios forcejeos en la puerta, el agresor no cesó en su empeño y cogió una silla de la terraza del bar más cercano. Con esta destrozó la cristalera de la parte superior de las dos puertas de entrada a la casa parroquial y también hirió a Roda de forma leve. El proceso judicial continúa abierto y en los próximos días se conocerá la pena que se le impone.