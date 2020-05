El Hospital Comarcal de Alcañiz es el primero libre de coronavirus en Aragón

El Hospital Comarcal de Alcañiz es, desde el miércoles, el primer centro hospitalario público de Aragón ‘covid-free’, tras quedarse sin pacientes hospitalizados con prueba confirmada de coronavirus. En la última semana había cuatro personas ingresadas, y el martes, tres. Una situación, la de cero hospitalizaciones covid, que este jueves se mantiene y que supone una demostración de que se están haciendo las cosas bien pero que no debe servir para que la ciudadanía se confíe.

Todo puede cambiar en cualquier momento ya que el virus sigue extendido y este jueves en Aragón se contabilizaron en las últimas 24 horas 37 nuevos casos de coronavirus confirmados a través de pruebas PCR, lo que supuso un incremento del 0,7% y se comunicó un fallecimiento, que eleva a 848 el número total de muertes.

La pandemia del coronavirus también ha vuelto a poner en evidencia una vez más la deficiente infraestructura sanitaria y de comunicaciones del Bajo Aragón Histórico con pocas camas, sin Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin conexión por autovía con Zaragoza y con un nuevo hospital más que prometido desde hace años que actualmente se encuentra con las obras paralizadas y que en el mejor de los casos no estará listo hasta la siguiente legislatura, cuando debería haberse inaugurado el año pasado. De hecho, si se contabilizaban exclusivamente las camas UCI de la provincia-las seis del Obispo Polanco de Teruel- y no las de todo Aragón por igual; la provincia no habría podido pasar de fase en la desescalada ya que incumplía la ratio de camas de intensivos impuesta por el Gobierno Central.

La falta de camas se puso en evidencia en los momentos más crudos de la pandemia, cuando hubo que habilitar un centro hospitalizado en el Hotel Ciudad de Alcañiz para aliviar la saturación del Hospital y que no se llegara a colapsar. De hecho, el de Alcañiz ha sido el único sector sanitario de Aragón con pacientes fuera del Hospital ya que en Zaragoza no se llegaron a emplear los hospitales de campaña que se prepararon en la Feria de Muestras y el Auditorio.

Aunque en estos momentos la situación en la zona está controlada, en cualquier momento se puede producir un nuevo rebrote del coronavirus, lo que unido a que el nuevo Hospital aún tardará varios años en ser una realidad, refrenda aún más la necesidad de contar con una UCI en el actual centro. Los números lo avalan. En total, 14 personas han sido trasladadas desde Alcañiz hasta la capital bajoaragonesa desde que comenzó la crisis sanitaria según ha podido confirmar La COMARCA.

De hecho, al principio de la pandemia DGA anunció que crearía una UCI provisional con seis camas que finalmente se descartó una semana después alegando que habría que montar el servicio de nuevas y se priorizaba destinar los medios de atención especializada, los respiradores, a aquellos lugares en los que ya pueda haber recursos de intensivos (médicos intensivistas, los que trabajan en la UCI)

El PP lleva la UCI a las Cortes de Aragón

No es una reivindicación política nueva- siempre de los partidos que se encuentran en la oposición- pero en breve se volverá a debatir en las Cortes de Aragón. El Partido Popular ha anunciado este jueves que ha registrado una Proposición no de Ley en la que reclaman realizar un estudio para la puesta en marcha de este servicio en las actuales instalaciones sin esperar a la finalización y apertura del nuevo Hospital. Una solicitud que debería materializarse en un plazo máximo de tres meses y que, según el texto de los populares, debería ir acompañado de una memoria económica.