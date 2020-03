El Hotel Ciudad de Alcañiz ya está preparado para acoger a contagiados por coronavirus

El Hotel Ciudad de Alcañiz ya está totalmente adaptado para que se pueda emplear si fuera necesario como un centro medicalizado en caso de que el Hospital Comarcal se sature. Acogería a personas con coronavirus que por su sintomatología podrían pasar la cuarentena en sus domicilios pero, por diversas circunstancias, se prefiere que estén en este centro.

También se incluyen a enfermos terminales de avanzada edad con los que se decide, al igual que ocurriría con otras patologías, que pasen sus últimos días en sus casas junto a los suyos para aliviar también la presión asistencial. Como en este caso no pueden regresar a su casa para que no infecte a sus allegados, se opta por trasladarlos a este tipo de centros. Además, se tendrá en cuenta el trato humano en sus últimos días y se permitirá que, con todas las medidas de seguridad, su familia pueda estar con ellos.

Este jueves personal del Salud ha estado trasladando material y el hotel también ha quitado elementos que son necesarios y que facilitarán a posteriori las tareas de desinfección y limpieza. Por el momento, se han habilitado 25 habitaciones de una planta de uno de los dos edificios del hotel. Si fuera necesario se podría ampliar a las plantas restantes, con un total de 81 habitaciones. Algunas tienen un sola cama de matrimonio y otras dos o incluso tres individuales.

Las personas que pueden ingresar en el hotel tendrían distintos perfiles pero un mismo denominador común: no precisan asistencia médica por lo que podrían estar en casa aunque se ha optado porque no sea así. Podrían ser tanto pacientes a los que se les ha realizado el test y están contabilizados como positivos como otros a los que no se les ha sometido a análisis pero su sintomatología indica que pueden tener el Covid-19.

Entrada del CEA Ítaca-José Luis Iranzo de Andorra.

Por el momento, el Hospital Comarcal de Alcañiz aún no se encuentra en una situación extrema de falta de camas pero la adecuación del Hotel Ciudad de Alcañiz entra dentro planes de contingencia que serían necesarios para hacer frente a un pico de casos positivos de coronavirus al igual que el CEA Ítaca-José Luis Iranzo de Andorra, que también se podría convertir en un centro medicalizado. Ya cuenta con 25 habitaciones con baño individual repartidas por dos plantas y se ha dotado al centro de todos los servicios como la preparación de comidas y lavandería, entre otros. También se han establecido seis camas de UCI en el Hospital (en la C.M.A y la sala del despertar).

Según datos de este jueves de DGA, los sectores con «más problemas» son el 1,2 y 3 de Zaragoza seguidos de los de Barbastro, Teruel y Alcañiz. Según el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, aún quedan días para crecer en número de infectados-tanto casos como mortalidad- y hasta finales de la próxima semana no se podrá valorar si las medidas de confinamiento adoptadas son buenas desde el punto de vista epidemiológico.

Aragón ha batido este jueves un nuevo récord de positivos por coronavirus con 209 nuevos casos confirmados respecto al día anterior alcanzando las 1.116 personas. España ya ha registrado 56.188 casos de coronavirus, lo que suponen 8.578 más que este miércoles. Un total de 4.089 personas han muerto (655 más), 3.679 han necesitado ingresar en la UCI (513 más) y 7.015 se han curado (1.648 más).

En la provincia de Teruel se incrementaron los positivos en 25 personas al pasar de 90 a 115 en 24 horas. DGA no facilita los datos concretos por sectores hospitalarios salvo las altas (2 en el de Alcañiz), una situación que molesta a los alcaldes de los municipios ya que consideran necesario que sus vecinos los conozcan de primera mano. De hecho, todos los casos por localidad que se conocen es a través de los ayuntamientos. Hay cuatro positivos confirmados en Andorra, dos en el sector del Centro de Salud de Alcorisa, otro en Cretas y uno en un barrio pedáneo de Castellote que se encuentra ingresado en un hospital de Zaragoza. La nota negativa es que dos bajoaragoneses han fallecido esta semana y con un día de diferencia.

La letalidad en Aragón es del 4,30% frente al 7,28% en el total del país. En la comunidad, el 90% de los hospitalizados tienen más de 50 años y el 55%, más de 70. En cuanto a los fallecidos, el 94% superaba los 70 años.

De los 1.116 casos totales positivos de Aragón de este jueves, 562 necesitan ingreso hospitalario -93 en UCI- y 48 han fallecido (39 en Zaragoza, 4 en Huesca y 5 en Teruel). Por provincias, los casos confirmados se distribuyen así: 882 en Zaragoza, 119 en Huesca y 115 en Teruel. De los casos hospitalizados, 442 están en Zaragoza -76 en UCI-, 55 en Huesca -8 en UCI- y 65 en Teruel -9 en UCI-.

Cabe destacar el alto número de profesionales sanitarios infectados, que se han acrecentado esta semana. De los155, 127 son de Zaragoza, 9 de Huesca y 19 de Teruel. La buena noticia es que ya se han dado 54 altas: 14 en el Clínico, 2 en el Royo, 21 en el Miguel Servet, 4 en el Obispo Polanco, 2 en Alcañiz, 6 en San Jorge y 5 en Quirón.