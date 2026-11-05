Cinco meses después de la apertura total del nuevo Hospital de Alcañiz, al fin está instalada la marquesina de la parada del autobús. Las obras de colocación de la estructura comenzaron en el mes de octubre, pero no ha sido hasta esta semana cuando se ha comenzado a colocar. En estos momentos, están trabajando en la adecuación de la zona y en los próximos días se señalizará con pintura en el asfalto la parada del bus.

Cabe recordar que, por cuestiones técnicas, las paradas de taxis y autobús intercambiarán los espacios. Es decir, donde antes estaba la parada de taxis se ha instalado la marquesina y donde antes paraba el autobús, ahora pararán los taxis. A falta de esta señalización vial, la estructura podrá comenzar a utilizarse a lo largo de la próxima semana.

La tardanza se debe a un problema con el primer modelo elegido. "Cuando ya habíamos seleccionado un diseño, les avisamos y enseguida nos comunicaron que no lo fabricaban", detalló el primer edil, Miguel Ángel Estevan, lo que les hizo perder dos semanas más en elegir otro.

Desde el consistorio insisten en que "se trata de una actuación que estaba programada dentro de los plazos previstos" y que no se debe "a presiones de ningún grupo político, sino que se ha hecho porque estaba programado hacerla sí o sí".