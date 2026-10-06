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06 OCT 2026|

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Hugo Edo se queda a las puertas de completar su debut en la Copa de Europa Élite de triatlón

El deportista de La Val, que compite con el equipo de la Universidad de Alicante, tuvo que abandonar en Ceuta tras sufrir una caída en bicicleta cuando rodaba en el segundo grupo

Hugo Edo durante este fin de semana en Ceuta / Cedida
Hugo Edo durante este fin de semana en Ceuta / Cedida

Jesús Burgos06 10 2026

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Hugo Edo no pudo completar su estreno en una Copa de Europa Élite de triatlón, pero se marcha de Ceuta con buenas sensaciones y la experiencia de haberse medido por primera vez a algunos de los mejores especialistas internacionales. El deportista de 18 años, natural de La Val y vinculado al club Triatlón La Val, tuvo que abandonar la prueba después de sufrir una caída en el tramo final del segmento ciclista.

La cita estuvo marcada por unas complicadas condiciones meteorológicas, con lluvia y niebla que obligaron incluso a modificar el recorrido de natación. Las boyas no se distinguían correctamente a distancia y la organización estableció finalmente dos vueltas en lugar de una.

Buenas sensaciones en el agua

Edo completó el segmento de natación en el puesto 22, una posición que le permitió afrontar con optimismo el tramo de bicicleta. “En el agua me encontré bastante bien y pude salir en el puesto 22”, explica el joven triatleta, que terminó satisfecho con su rendimiento en esta primera parte de la competición. La bicicleta estuvo condicionada por el estado del asfalto, muy mojado y resbaladizo. A pesar de ello, la carrera se desarrolló a un ritmo elevado y Edo consiguió mantenerse en el grupo de cabeza.

El momento decisivo llegó en la última vuelta, cuando apenas restaban entre dos y tres kilómetros para completar el sector. Un triatleta que rodaba por delante sufrió una caída y Edo tuvo que frenar para evitar llevárselo por delante. En esa maniobra, su rueda trasera derrapó y acabó también en el suelo. Los servicios médicos tuvieron que atender al deportista, que no pudo continuar y se vio obligado a abandonar antes de afrontar los cinco kilómetros de carrera a pie.

“Me quedo con la espina clavada”

La caída dejó a Edo con la sensación de haber perdido una buena oportunidad en su debut internacional en categoría Élite. “Me quedo un poco con la espina clavada de no haber podido completar mi primer debut en una Copa Europa Elite”, reconoce.

Y es que el deportista de La Val se encontraba en una situación favorable justo antes del incidente. “Ya estábamos en el segundo grupo de carrera y creo que al final podía haber hecho una buena carrera a pie”, señala, convencido de que las sensaciones que estaba teniendo le permitían afrontar con confianza el último segmento.

Pese al abandono, Edo pone el foco en los aspectos positivos de una experiencia que considera importante para su progresión. “La natación me dejó muy buenas sensaciones, sobre todo con la experiencia de haber podido competir por primera vez a este nivel”, destaca.

De la escuela de La Val a la Universidad de Alicante

Hugo Edo comenzó en el triatlón siguiendo una tradición familiar. Su padre practica esta disciplina y, desde pequeño, el jarquino se inició junto a su hermano en la escuela de triatlón de La Val, donde creció deportivamente junto a varios amigos de su generación. El pasado año, con la llegada de la etapa universitaria, cada uno tomó su propio camino. En el caso de Hugo, actualmente entrena y compite con el equipo de la Universidad de Alicante, dirigido por Roberto Cejuela, mientras mantiene su vinculación con el Triatlón La Val.

El debut en Ceuta supone así otro paso en la trayectoria de un deportista que ya ha competido esta temporada en pruebas internacionales de categoría júnior y que empieza a dar el salto a la categoría Élite. “Verte en la línea de salida con grandes rivales es una gran oportunidad”, destaca Edo, que ya piensa en seguir trabajando para afrontar nuevos retos la próxima temporada.

Con la temporada de triatlón ya finalizada, el joven deportista tiene previsto disputar ahora una prueba de 5 kilómetros en Elda el próximo 18 de octubre, antes de comenzar a preparar el próximo curso competitivo.

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