Izan Edo roza el ‘top-10’ mundial en una exigente prueba en China

Izan Edo continúa dando pasos adelante entre la élite internacional del triatlón. El deportista de Jarque de la Val concluyó en la decimocuarta posición la prueba de las Series Mundiales disputada este fin de semana en Weihai, China, quedándose muy cerca de entrar entre los diez mejores en una competición especialmente exigente por las condiciones meteorológicas y la dureza del recorrido.

La cita china, séptima parada del calendario de las World Triathlon Championship Series (WTCS) 2026, reunió nuevamente a algunos de los mejores especialistas del planeta en una carrera marcada por la lluvia y un circuito que puso a prueba la resistencia de todos los participantes. Edo completó los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros sobre la bicicleta y 10 kilómetros finales de carrera a pie en una jornada en la que volvió a competir de tú a tú con la élite mundial.

El resultado permite al deportista seguir consolidando su presencia en el máximo nivel internacional. Edo terminó satisfecho con su actuación y destacó especialmente la evolución que está experimentando en el segmento de natación, aunque mantiene intacta la ambición de continuar recortando distancias con los primeros clasificados.

Un paso más en el agua

El propio Izan Edo valoró positivamente su actuación después de la competición y puso el foco en la progresión que está consiguiendo. El triatleta considera que cada carrera supone una oportunidad para acercarse un poco más a los puestos de cabeza y entiende ese proceso como parte de su crecimiento deportivo.+

La decimocuarta plaza en Weihai supone, además, otro resultado de relevancia en una temporada en la que el deportista de La Val está adquiriendo experiencia frente a rivales de primer nivel. El objetivo pasa ahora por aprovechar ese aprendizaje para dar un nuevo salto competitivo en las próximas citas.

“Cada vez más cerca en el agua, uno siempre quiere más”, señaló Edo tras la prueba. El turolense mantiene así una mentalidad ambiciosa ante el tramo decisivo del curso: “Seguimos buscando la mejor versión, que queda un final de temporada muy bonito”.

Studer se lleva la victoria

La victoria en Weihai fue para el suizo Max Studer, que regresaba a la competición de las Series Mundiales después de no haber participado en ninguna prueba del campeonato durante el año. El helvético supo gestionar las complicadas condiciones de la jornada y se impuso en una carrera en la que las diferencias no llegaron a abrirse durante el segmento ciclista.

David Cantero protagonizó una de las actuaciones españolas más destacadas al terminar segundo. El madrileño volvió a subir al podio de las Series Mundiales después de su presencia en las Finales del Campeonato celebradas el pasado año en Wollongong.

El tercer puesto fue para el canadiense Tyler Mislawchuk, que regresó al podio de la máxima categoría siete años después de su última presencia entre los tres primeros. La igualdad sobre la bicicleta dejó todo pendiente para los diez kilómetros finales, donde se decidieron las posiciones de honor.

Otro español, Alberto González, completó una notable actuación con una novena posición, mientras que el alemán Hauser terminó décimo. Por detrás, Izan Edo cruzó la línea de meta en la decimocuarta plaza, a las puertas de un ‘top-10’ que se presenta como uno de sus próximos objetivos.

Pontevedra, siguiente parada

El calendario de las Series Mundiales encara ahora su recta final y la siguiente oportunidad para Izan Edo llegará en Pontevedra. El triatleta minero afrontará allí una nueva cita con la máxima exigencia internacional y con el objetivo de seguir acercándose a los puestos delanteros.

Su actuación en China confirma una tendencia positiva y refuerza la confianza de Edo para afrontar el último tramo del campeonato. El de La Val quiere cerrar el curso dando otro paso adelante y acercándose cada vez más a una élite en la que ya se ha ganado un sitio.