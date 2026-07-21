El incendio forestal de Ejulve arrasa con 1.000 hectáreas y obliga a desalojar a los vecinos de Molinos

El incendio forestal de Ejulve ya ha arrasdo con 1.000 hectáreas de la Sierra de Majalinos, la misma que ya ardió en el trágico fuego de 2009. Además, también ha obligado a desalojar a tres masías de la zona y a 300 vecinos de Molinos hasta el pabellón de Alcorisa por el peligro que supone el avance del fuego. En la zona se encuentra un amplio operativo entre los que se encuentra la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa.

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en situacón Operativa 2, Nivel 2. Durante la noche, el 112 Aragón ha emitido un mensaje ES-Alert ordenando la evacuación de los vecinos de Molinos que concuyó sobre la 1.00. Cruz Roja se encargó de instalar camillas en el polideportivo, que se suman a las más de 60 camas que dispone el albergue de Alcorisa para alojar a los vecinos afectados de Molinos.

Durante la noche, se les ha proporcionado avituallamiento líquido y atención por parte del alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, la teniente de alcalde, Silvia Casas, y el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma. También han prestado sus servicios durante toda la noche Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja, mientras que varios empleados municipales se han encargado de poner a punto las instalaciones de la localidad para acoger a los evacuados, que permanecerán en dichas equipaciones municipales hasta que mejore la situación provocada por el incendio y se consiga estabilizar. Mientras continúa la situación, 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia se encuentran alojados en el frontón municipal.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) del 112, que hasta ahora coordinaba el incendio de Orés, se ha trasladado a Ejulve para asumir la coordinación de la emergencia.

*Información en actualización