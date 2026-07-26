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26 JUL 2026|

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El incendio de Ejulve vuelve a estar estabilizado y los 175 vecinos desalojados pueden volver a sus casas

Los medios del MITECO y la UME fueron desmovilizadas a lo largo de la jornada del sábado para poder destinarlos a otros incendios graves. Todas las carreteras vulven a estar operativas

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Estado en el que ha quedado una de las zonas de monte tras el paso del fuego./ M.M.R.
Estado en el que ha quedado una de las zonas de monte tras el paso del fuego./ M.M.R.

Marina Monreal26 07 2026

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Tras casi una semana de incendio, las buenas noticias llegan al Puesto de Mando Avanzado de Ejulve. La buena evolución ha permitido dar por estabilizado el fuego durante la noche. Por el momento se mantiene la Situación Operativa 1 Nivel 1 del PROCINFO. El fuego ha calcinado unas 3.000 hectáreas, en su mayoría de matorral bajo en la Sierra de Majalinos con un perímetro de 28 kilómetros.

A primera hora de la mañana se ha autorizado también la vuelta de los 175 vecinos de Cuevas de Cañart, los núcleos de Ladruñán y Dos Torres de Mercader, así como los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira, pertenecientes al municipio de Castellote que permanecían desalojados.

En cuanto a infraestructuras, vuelven a estar operativas las tres carreteras que se habían visto afectadas: la A-1702 (The Silent Route), entre Villarluengo y Ejulve y la TE-39 entre los términos de Seno y Molinos y la TE-8101 en el acceso al embalse de Santolea. Desde la dirección de extinción se pide a la población que eviten circular por caminos y pistas forestales ubicadas dentro del perímetro del incendio para no entorpecer las labores de extinción y evitar accidentes con la maquinaria pesada y las autobombas que permanecen en la zona.

«Hay que recordar que el incendio sigue activo, siguen trabajando los medios de extinción, con lo cual la movilidad en el entorno del incendio sigue estando restringida», ha apuntado, Jorge Crespo, Jefe de Servicio de Emergencias y Protección Civil.

Operativo para la consolidación

El operativo de extinción permanece trabajando con medios aéreos y terrestres de INFOAR con el apoyo de los bomberos de la Diputación de Teruel. Los medios del MITECO y la UME fueron desmovilizadas a lo largo de la jornada del sábado para poder destinarlos a otros incendios graves que están teniendo lugar en España.

Durante este domingo el trabajo se va a centrar en el refresco de los puntos calientes y en la vigilancia y extinción de las reproducciones que se vayan produciendo. Cabe recordar que este incendio ya se dio por estabilizado en una ocasión durante la semana pasada y se reavivó durante la noche del jueves pasando de 1.400 hectáreas quemadas hasta las 3.000, más del doble de la extensión incial.

Imagénes de la zona afectada por las llamas, donde los helicopteros siguen refrescando./ M.M.R.

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