El incendio en La Cerollera, estabilizado tras calcinar 82 hectáreas de pinar

El incendio que se declaró en torno a las 17.00 de este jueves en el término municipal de La Cerollera se ha dado por estabilizado este sábado a las 11.43. Se han calcinado 82 hectaréas de pinar a unos dos kilómetros del núcleo urbano. Actualmente, el perímetro alcanza los seis kilómetros aunque no hay llamas activas. Pese a ello, se van a mantener trabajos con los helicópteros ligeros de Alcorisa y Peñalba.

El fuego quedó muy cerca de una explotación agricola, aunque no se ha habido daños por las llamas. Un bombero tuvo que ser atendido por un golpe de calor. El fuego se declaró el jueves en torno a las 17.00 y obligó a cortar la carretera TE-53 entre La Cerollera y La Cañada de Verich

El alcalde de La Cerrollera, Francisco Serrano, ha explicado que la gran masa forestal que rodea el pueblo es el principal motivo por el que las llamas avanzaron con rapidez a primera hora de la tarde. Afortunadamente, este viernes el panorama ha mejorado. No se tiene constancia de que haya habido afecciones en granjas de forma directa, pero si hay ganaderos que todavía están evaluando daños. "Hemos tenido suerte", ha afirmado Serrano.

El alcalde considera que sucesos como este deben servir para que la administración "ponga medios cuanto antes" para acondicionar los montes y así prevenir los incendios forestales. "Como no empiecen a dar permisos para poder limpiar los montes, al final nos quedaremos sin bosque", ha sentenciado.