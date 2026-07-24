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24 JUL 2026|

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Las llamas se reavivan en Ejulve y los tractores perimetran la zona para evitar que el incendio llegue al pueblo

Durante la noche del jueves se dieron en la zona varias reactivaciones y vuelve a estar activo el flanco izquierdo. Según DGT, vuelve a estar cortada la A-1702 (The Silent Route)

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La vista del incendio desde Ejulve./ L.C.
La vista del incendio desde Ejulve./ L.C.

Marina Monreal24 07 2026

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La calma ha durado poco en Ejulve. El incendio forestal que se declaró el lunes en la sierra de Majalinos y que el miércoles por la noche se dio por estabilizado vuelve a estar activos. Vuelve a estar cortada la A-1702 (The Silent Route) entre Ejulve y Villarluengo. La preoupación es que las llamas puedan atravesar la carretera y acercarse al nucleo urbano. Ahora mismo, agricultores voluntarios están labrando con sus tractores los campos en torno al pueblo para realizar un perímetro de seguridad y evitar que las llamas lleguen a las viviendas.

Durante la noche del jueves se dieron en la zona varias reactivaciones que no pudieron ser controladas y que han provocado la apertura del flanco izquierdo, convirtiéndolo en estos momentos en el incendio que concentra el mayor esfuerzo de extinción.

«La reproducción se dió en el paraje de La Cirujeda y no pudimos contenerlo, ahora está avanzando hacia Ejulve», ha explicado el alcalde de la localidad. Las llamas se dirigirían dirección a Molinos hacia una zona que se conoce como Val de la Hiedra, una zona con gran presencia de carrascas. Los esfuerzos se centran en intentar evitar que las llamas alcancen en la zona boscosa.

Imágenes de la importante columna de humo que se ve desde Ejulve./ M.N.

Los trabajos de la jornada se centran en contener estas reproducciones, consolidar el perímetro y evitar nuevos avances. Para ello, está prevista la movilización de dos brigadas helitransportadas, además del helicóptero de coordinación de INFOAR (H0), que ya sobrevuela la zona. 

A lo largo de la mañana se incorporará una nueva brigada helitransportada de Aragón y otra procedente de la provincia de Castellón. Asimismo, por parte del MITECO se incorporan un avión anfibio, un avión de carga en tierra, un avión de coordinación y una brigada BRIF.

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