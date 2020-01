La vista oral no responde ni una sola de las preguntas que el Bajo Aragón lleva exigiendo dos años

¿Cómo Igor el Ruso llegó a España? ¿Alguien le dio cobertura? ¿Contó con cómplices? ¿Por qué se tardó cinco días en elaborar un retrato robot de Feher? ¿Cuándo se tuvieron conocimiento de los informes de criminalística y balística? ¿Antes o después del triple crimen? Estas son solo algunas de las preguntas que no se han respondido en el juicio de este martes en el que se ha juzgado el tiroteo que tuvo lugar en Albalate el 5 de diciembre de 2017.

La vista oral, que ha durado menos de tres horas, ha buscando confirmar que Igor el Ruso fue quien disparó a matar a Manuel Marcuello y a Manuel Andreu sin ahondar en ningún detalle. La Fiscal, Carmen Modrego, se ha limitado a preguntarle: ¿Qué día llegó a España? y ¿cuánto tiempo llevaba en Teruel cuando se produjo el tiroteo? Feher ha contestado lo que ya había declarado el 17 de diciembre de 2017 en Alcañiz, tras ser detenido. Llegó a España el 21 de septiembre y llevaba en Teruel menos de una semana cuando disparó a los albalatinos.

Pese a que en Teruel la Fiscalía no ha profundizado, sí que lo hizo en Bolonia. Durante el juicio en Italia, el Ministerio Fiscal se interesó por el recorrido de Igor El Ruso y allí admitió que tuvo cómplices y ayuda para llegar al Bajo Aragón.

En la vista oral también ha quedado de manifiesto que no se tomaron huellas en el masico de Albalate. Sí que se tomaron muestras de sangre de las dos víctimas, casquillos y proyectiles. Tampoco hizo saltar las alarmas que en la casa de campo se encontraran casquillos de un arma que sólo se empleaba en Italia, tal y como ha afirmado uno de los agentes que ha testificado. Como prueba, cabe subrayar que se hizo un molde de la cerradura forzada del masico con el objetivo de poder confirmar la herramienta con la que se habría forzado si la hubiesen encontrado.

Que en el juicio no se iba a resolver ninguna incógnita es algo que ya se habían imaginado desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Su portavoz en Teruel, Cristóbal Soria, ha estado en los exteriores de la Audiencia Provincial para apoyar a las familias. Ha vuelto a recordar que la Audiencia desestimó en su día que se hayan unido las dos causas, la de Albalate y la de Andorra. «El saber que se hizo desde el día 5 al 14 sería muy importante. Pero de momento no hemos conseguido ni los datos oficiales… así que no tenemos mucha confianza en ese aspecto», ha dicho Soria.

Los Amigos de Iranzo, que también han acudido a Teruel -algunos de ellos como público a la sala en la que se ha celebrado el juicio-, han reconocido que la celebración de la vista oral es el «inicio del final de toda esta pesadilla». «Esperamos que le caiga la mayor pena posible por estos hechos», ha declarado Luisma Alquézar, uno de los portavoces del colectivo. También ha lamentado que no se hayan unificado las causas y que no se esté respondiendo a las preguntas sobre el operativo y dispositivo que se siguió en aquellos nueve días. Han lamentado que el despliegue de seguridad de este martes en la Audiencia no se hubiese desplegado en aquellos días, mientras Feher campó a sus anchas por el territorio.

Cabe recordar que desde Subdelegación del Gobierno en Teruel se ha reiterado a los Amigos de Iranzo en varias ocasiones que su lista de preguntas se tendría que resolver en el proceso judicial. De momento, la primera vista ha terminado y no se ha respondido a ni una sola de las 87 que se registraron durante el gobierno del PP y se han vuelto a registrar ahora con el del PSOE.