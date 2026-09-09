Irene Ciércoles recibe un homenaje del RCD Espanyol y mira ya al Mundial de Pekín

La andorrana Irene Ciércoles sigue recogiendo los frutos de una temporada que ha supuesto su consagración entre las grandes promesas de la natación española. La joven nadadora ha recibido este fin de semana un reconocimiento muy especial por parte del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, el equipo de fútbol del que es aficionada, en la previa del partido que el conjunto perico disputó ante el Sevilla Fútbol Club correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

El homenaje tuvo lugar en el palco del estadio del Espanyol y contó con la presencia del CEO del club catalán, Mao Ye Wu, además de los padres y familiares de la deportista andorrana. Para ella fue un momento especialmente emotivo, que compartió a través de sus redes sociales.

«Muchas gracias al RCD Espanyol por esta experiencia. Es un orgullo y un sueño haber podido vivir esto», escribió la nadadora tras recibir el homenaje. Este reconocimiento pone en valor la meteórica progresión de una deportista que, con apenas 16 años, ya se ha instalado en la élite de la natación española.

El homenaje llega después de la espectacular actuación de Irene Ciércoles en el Campeonato de Europa Absoluto disputado el pasado mes de agosto en París. La nadadora del Club Natació Sant Andreu protagonizó una competición de enorme nivel, con récord de España y presencia en finales tanto en pruebas individuales como de relevos.

Abiertas las puertas del Mundial de Pekín

El gran Europeo de París también ha tenido recompensa en forma de preselección internacional. La dirección técnica de Natación y Aguas Abiertas de la Federación Española de Natación ya ha dado a conocer el Equipo Provisional Seleccionado para las dos grandes citas que quedan en el calendario internacional de piscina.

Entre los primeros nombres anunciados aparece Irene Ciércoles, que figura inicialmente inscrita en la prueba de 100 metros espalda para el Campeonato del Mundo de piscina corta de Pekín, que se disputará en China del 1 al 6 de diciembre.

La andorrana forma parte de un primer grupo de seis nadadores seleccionados junto a Laura Cabanes, Estella Llum Tonrath, Alba Vázquez, Luca Hoek y Hugo González. La lista se completará posteriormente a partir de los resultados del Campeonato de España que se celebrará en Madrid durante la segunda semana de noviembre.

Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028

La Federación Española de Natación contempla estas grandes citas como parte del proceso de preparación de una nueva generación de nadadores con vistas al próximo ciclo olímpico. El objetivo pasa por preparar a los deportistas para las exigencias que encontrarán en Los Ángeles 2028.

En este contexto se encuentra Irene Ciércoles, que todavía tiene por delante una larga temporada para seguir acumulando experiencia. Su presencia en Pekín no se plantea únicamente desde la perspectiva de los resultados, sino también como una oportunidad para continuar con su desarrollo y medirse con las mejores nadadoras del mundo.

Además, los deportistas seleccionados para las pruebas individuales podrán participar también en los relevos, una posibilidad que ya tuvo protagonismo durante el Europeo de París. La convocatoria definitiva, con el programa completo de pruebas y el resto de integrantes del equipo nacional, se conocerá durante las semanas previas al Mundial, a lo largo del mes de noviembre. De momento, Irene Ciércoles ya tiene su nombre entre los primeros elegidos.