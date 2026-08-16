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16 AGO 2026|

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La andorrana Irene Ciércoles, quinta de Europa con solo 16 años

La joven firma un tiempo de 59.65, su mejor registro personal, y se queda a 88 centésimas de la medalla de bronce en los Europeos de París

Celebración por parte de Irene Ciércoles / RFEN
Celebración por parte de Irene Ciércoles / RFEN

La COMARCA16 08 2026

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Deporte

La andorrana Irene Ciércoles demostró que el futuro es suyo y en su primera participación en una final individual de una gran competición absoluta logró la quinta plaza en los 100 espalda de los Europeos de París. De hecho, Ciercoles, que firmó un tiempo de 59.65 segundos, su mejor registro personal, se quedó a 88 centésimas de la medalla de bronce, que fue para la francesa Pauline Mahieu con un registro de 58.77.

Algo más lejos concluyó la turolense de la ganadora de la prueba, la también francesa Mary-Ambre Moluh, que adornó su triunfo con un nuevo récord de Europa. Moluh, que firmó un tiempo de 57.94 segundos, rebajó en cinco centésimas la anterior plusmarca continental que ella misma estableció con un crono de 57.99 en la primera posta de la final del relevo mixto de 4x100 estilos de estos Europeos. Completó el podio la neerlandesa Marrit Steenbergen, que se colgó la medalla de plata con una marca de 58.46.

En sus primeras declaraciones, Ciércoles mostró su felicidad ante el logro. "No me lo creo, estoy flipando. Estoy muy contenta y orgullosa de todo lo que estamos compitiendo tanto en lo personal como por equipos", afirmó. La andorrana reconoció que no esperaba llegar hasta aquí. "Muy contenta. No esperaba ningún tiempo en concreto. Además, he conseguido llegar a los 15 en el subacuático, que era el objetivo principal", concluyó

El resultado confirma el buen momento de Ciércoles. El pasado miércoles, la andorrana ya había cerrado la jornada con una séptima y una octava posición. La aragonesa competía primero en la semifinal de los 50 metros espalda, y después en la final de relevos femeninos 4x100 libres. Además, la andorrana batió cuatro récords de España históricos. 

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