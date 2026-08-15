Irene Ciércoles se mete en su primera final absoluta en los 100 metros espalda

Irene Ciércoles sigue haciendo historia en su debut en una gran competición internacional absoluta. La nadadora minera, de tan solo 16 años, se ha clasificado este viernes para la final de los 100 metros espalda de los Campeonatos de Europa de natación que se disputan en París. Lo ha hecho, además, con una actuación sobresaliente: ha roto por primera vez en su carrera la barrera del minuto al detener el cronómetro en 59.77 segundos, convirtiéndose en la segunda nadadora española capaz de conseguirlo tras Carmen Weiler.

Ciércoles ya había accedido a las semifinales con el cuarto mejor tiempo de las series matinales, gracias a un registro de 1:00.38. En la sesión vespertina ha vuelto a demostrar su progresión y su enorme solvencia competitiva. La andorrana ha terminado tercera en su semifinal, por detrás de la neerlandesa y la británica, y ha asegurado su presencia en la lucha por las medallas con el séptimo mejor tiempo de las ocho finalistas.

La nadadora del equipo español ha nadado con mucha confianza durante buena parte de la carrera y ha llegado a ocupar la segunda posición en el esprint final. Finalmente ha cedido en los últimos metros para terminar tercera, pero con una marca que supone un nuevo salto en su meteórica progresión.

Primera final absoluta

La clasificación tiene un valor especial para Ciércoles, que disputa en París sus primeros Europeos absolutos. La minera, vigente campeona continental júnior, tendrá ahora la oportunidad de pelear por las medallas frente a algunas de las mejores especialistas europeas de la distancia.

La francesa Mary-Ambre Moluh ha sido la más rápida de las semifinales con un registro de 58.21 segundos y parte como una de las principales favoritas al oro. Ciércoles, por su parte, afrontará la final con la tranquilidad de haber cumplido ya con creces en su debut y con la posibilidad de seguir haciendo historia.

Récord de España y cuarta plaza en el relevo mixto

La jornada de Ciércoles se ha completado con otra actuación destacada. La nadadora minera ha formado parte del equipo español que ha terminado cuarto en la final del 4x100 libre mixto, estableciendo además un nuevo récord nacional.

El cuarteto formado por Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy, María Daza e Irene Ciércoles ha parado el cronómetro en 3:22.91, pulverizando el anterior récord de España, que estaba en 3:24.48 y había sido establecido el pasado año en los Mundiales de Singapur.

Ciércoles ha cerrado el relevo con un parcial de 54.04 segundos y España ha terminado inicialmente en quinta posición, pero la posterior descalificación de Francia le ha permitido escalar hasta la cuarta plaza y quedarse a las puertas del podio.

El oro ha sido para Rusia, con récord de los campeonatos con un tiempo de 3:19.85, por delante de Países Bajos, con una marca de 3:20.09, e Italia con un 3:20.80. Pese a quedarse sin medalla, el resultado confirma el enorme potencial de un relevo español que ya fue campeón de Europa júnior el pasado año y que cuenta con Ciércoles entre sus integrantes.