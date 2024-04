Iris Pérez se sobrepone a un olvido de la letra y gana el duelo en la cuarta gala de Jotalent

La alcañizana y albalatina Iris Pérez supo sobreponerse a un olvido de la letra y ganó el duelo contra Sandra en la cuarta gala de Jotalent. La joven, que este domingo interpretó ‘Mediterráneo’, de Joan Manuel Serrat, siguió cantando hasta el final pese al lapsus despertando los aplausos del público y, posteriormente, los halagos del jurado. «¡Iris, Iris, Iris…!», empezó a corear la grada, en la que estaban también sus padres. Sin embargo, la bajoaragonesa estaba visiblemente afectada por lo que acababa de pasar. «Tenía el peso de jugar con mi equipo y me lo he cargado. Lo siento mucho», dijo.

«No, de eso nada», le respondió de forma rotunda la presentadora Blanca Liso. «Puede pasar cualquier cosa, esto es Jotalent y todavía falta una persona por cantar, así que no des todo por perdido ni por ganado. Esto es un concurso y hasta el último momento todo es posible. No te vengas abajo. Tu actuación ha sido preciosa», le animó.

El primer juez en valorar a la joven fue el miembro invitado, en esta ocasión, el actor y cantante Ricky Merino, conocido por su participación en Operación Triunfo 2017 y sus papeles en teatro musical. «No te vengas abajo porque lo humano es que uno se emocione y en algún momento tenga que dejar de cantar. Veo muchos vídeos en Youtube y me encanta ver a artistas que se emocionan. Hay un vídeo de Kelly Clarkson en American Idol de cuando vuelve al programa años después y canta una canción muy difícil sobre su padre que la abandonó y tiene que parar de lo emocionada que está. Esa actuación es increíble, de las mejores que yo he visto por la emoción que tiene», contó Merino. El triunfito le dijo que «da igual confundirse, que son artistas» y que él mismo «se equivoca con sus letras y sigue para adelante». «A ti te ha pasado algo y después lo has recuperado muy bien», le felicitó.

También la vocal coach Alizia Romero -miembro del jurado permanente junto a la cantadora Beatriz Bernad y el actor y bailador Álex Aldea- alabó que la alcañizana y albalatina siguiera hasta el final. «En un concurso hay presión obviamente, pero tú has tomado una decisión. Cuando te ha pasado eso tenías dos posibilidades: una era darte la vuelta y echarte a correr y meterte debajo de la seta y decir aquí no me ve nadie, y la otra era seguir para adelante. Es una equivocación, pero de cara a la actuación, lo que ha pasado después ha sido mucho mejor de lo que estaba antes y por eso te aplaudo», aseguró.

Por su parte, Aldea engrosó la lista de cumplidos resaltando otros aspectos. «Quiero incidir en la dulzura que tienes cantando, en el control de la voz y en la presencia. Irradias una luz super bonita. Esa es una esencia que tienes tú, que es única tuya y que, incluso con fallos, sigue estando ahí, así que enhorabuena y que esto no sea algo que te lleves en la mochila hoy», enumeró.

Pese a todas esas bonitas palabras, la presentadora notó «algo tocada» a Pérez tras la valoración y le preguntó cómo estaba. «Tengo la espinita, pero no pasa nada, si puedo me remediré», contestó. Cuando volvió a su asiento, sus cinco compañeros del equipo magenta, con los que competía esa noche, se pusieron de pie para fundirla en abrazos. Todos ellos también le animaron: «Lo ha hecho muy bien, ósea se ha recompuesto, ha acabado la canción como una campeona». «Ha dicho la letra que tenía que decir después del parón, entonces yo feliz». «Ella ha tenido ese fallito y no pasa nada». «Le ha impreso más dramatismo, más carga emocional». «Yo estaba mordiéndome el labio durante la actuación. Es una crack, una fuera de serie y ese lapsus no le representa».

Después de Pérez cantó su rival en el duelo, Sandra, quien interpretó ‘Otro amor vendrá’, de Lara Fabian, poniendo a todo el público en pie. «Esto es muy complicado porque las dos actuaciones han tenido fallos. Hay cosas más objetivas, otras más subjetivas, te puede gustar más una persona u otra, pero ahí entramos en la dinámica de qué es lo que tenemos que valorar en un artista. Y nosotros aquí en el duelo lo que queremos es ver evolución, una persona en el escenario que sepa estar, una voz que nos transmita, queremos ver muchas cosas, por lo tanto pensamos que nuestra decisión de hoy probablemente no le guste a todo el mundo, pero es a la que hemos llegado y esperamos que lo aceptéis como bien se pueda», dijo la juez Romero, que terminó anunciando: «Iris gana el duelo».

En este sentido, Aldea añadió que «quieren premiar el hecho de saber salir de eso, de tener un momento de despiste, pero luego sacar a flote una actuación». «No sacarla como tal, porque realmente creo que ha hecho una actuación brillante», corrigió seguidamente.

Duelo grupal

Por primera vez en Jotalent, los doce concursantes tuvieron que competir por equipos para disputarse su permanencia en el programa. El equipo amarillo estuvo integrado por Lorena, Sandra, Borja, Jordi, Mari Carmen y Fátima, mientras que el magenta lo formaron Iris, Dani, Júlia, Berta, Luis Miguel y Nem, el cual tuvo la responsabilidad de elegir quiénes serían los miembros de cada formación, al ser el favorito de la semana anterior. Un cantante de un grupo y otro se fueron batiendo en duelo, sumando un punto el vencedor. Tras el turno final de Iris y Sandra, los equipos estaban empatados 3-3.

Para resolver qué equipo pasaría a estar nominado y cuál se salvaría, se realizó un duelo grupal. A cada uno se le asignó un tema (‘Sierra de Luna’ al magenta y ‘Mesonera de Aragón’ al amarillo) y los propios concursantes fueron los encargados de hacer los arreglos vocales, el reparto y la puesta en escena. Finalmente, el equipo magenta, en el que estaba Iris Pérez, fue el ganador.

De los seis nominados del equipo amarillo, Lorena fue salvada por el jurado y Sandra por Nem, mientras que los otros cuatro (Borja, Jordi, Mari Carmen y Fátima) fueron al duelo final cantando ‘Mayos de La Codoñera’. Finalmente, Borja y Jordi fueron expulsados. Eso sí, todavía hay esperanza porque en la quinta gala llegará la repesca.