Iris Pérez sale de su zona de confort y se atreve con el rock en la tercera gala de Jotalent

La alcañizana y albalatina Iris Pérez salió de su zona jotera de confort en la tercera gala de Jotalent e interpretó este domingo la canción ‘Eye of the tiger’, escrita por el grupo de rock estadounidense Survivor a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky III (1982). La joven de 19 años se retó a sí misma a cambiar de registro después de que el juez Álex Aldea le invitase a «experimentar y lanzarse más a la piscina» en la última gala. «Me dijo que quería verme en algo distinto. Ya he hecho a Amaia Romero, he cantado jota y un poco de pasodoble, así que ahora tocaba un tema más roquerillo», contó Pérez durante los ensayos.

Los profesores recomendaron a la bajoaragonesa «desmelenarse» y llegar al plató con una «actitud mucho más desafiante, peleona y roquera». A lo que ella asintió positivamente, aunque reconoció que le costaba mucho «el tema corporal». «Soy un palo», afirmó entre risas. No fue la única metáfora que empleó para definirse ya que también dijo que es «un poco gatico» y que esta semana tenía que «convertirse en tigre».

El público arropó a Pérez durante toda la actuación con palmadas al ritmo de la música, movimientos de cabeza a derecha e izquierda y silbidos. Entre los más animados, sobresalieron, por supuesto, sus familiares, que viajaron a Zaragoza para apoyarla. «Es verdad que no es para nada lo que tú haces, pero esa es la gracia de este programa. Has mantenido un contacto de ojos brutal y vocalmente han estado muy chulas las variaciones que has hecho. Enhorabuena porque a mí me ha gustado un montón. Nos lo hemos pasado muy bien», valoró la vocal coach Alizia Romero, miembro del jurado junto a la cantadora Beatriz Bernad y el actor y bailador Álex Aldea. Romero también tuvo palabras para su atuendo de «Lara Croft»: «Es espectacular, va a ser imitado en todos los carnavales y fiestas de los pueblos de Aragón durante todo el año».

Esta gala tuvo como cuarto miembro del jurado al eurovisivo Daniel Diges, que ya estuvo en la edición anterior como artista invitado. «Tu voz todavía sigue con ese toque infantil y es muy curioso porque tiene como mucha personalidad. La estaba oyendo antes, cuando estaba por los pasillos escondido, y me preguntaba que quién cantaba porque parecía como una niña pequeña, sin embargo, tú ya eres mayor y es muy guay esa mezcla», le dijo a Pérez. También la comparó con «la típica cantante americana con un toque muy guay con mucha personalidad» y le recomendó que «siguiera por ese camino» de experimentar otros registros más allá de la jota. «Ha sido un arcoíris de sentimientos», concluyó despertando las risas de todos.

La tercera gala de Jotalent contó por primera vez con actuaciones a dúo, que se sumaron a las individuales. El favorito de esta semana fue Nem y se expulsó a Sergio.