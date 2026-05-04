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04 MAY 2026|

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La IX edición de MotoStudent arranca con la inscripción de equipos 16 países

La competición internacional, organizada por Moto Engineering Foundation, abre el plazo de inscripciones y recibe peticiones de universidades y centros de formación de todo el mundo

Polimi Motorcycle Factory-Politecnico di Milano, Italia, premio al Mejor Proyecto MS1 en Eléctricas en MotoStudent 2025. / B. Severino
Polimi Motorcycle Factory-Politecnico di Milano, Italia, premio al Mejor Proyecto MS1 en Eléctricas en MotoStudent 2025. / B. Severino

Jesús Burgos04 05 2026

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La IX edición de MotoStudent arranca con la apertura del plazo de inscripción de equipos. En los primeros días, ya se han inscrito participantes de 16 países en esta competición internacional, organizada por Moto Engineering Foundation. Esta primera fase marca el inicio de la configuración de la parrilla, en un momento clave para universidades y centros de formación de todo el mundo.

Entre los países participantes figuran España, Alemania, Italia o Reino Unido, junto con equipos procedentes de Canadá o India. Además, Francia y Rumanía, entre otros países debutantes, se han incorporado en esta edición, lo que evidencia la capacidad de MotoStudent para atraer y renovar talento internacional. También se han registrado muestras de interés desde Turquía, Eslovaquia o Australia, lo que anticipa una nueva edición con alta participación global.

El inicio de la competición llega tras la VIII edición, que reunió el año pasado a más de 1.200 estudiantes de más de 20 países y más de 13.000 asistentes en el evento final celebrado en Motorland Aragón. De este modo, se refuerza el posicionamiento del proyecto como uno de los mayores desafíos universitarios de ingeniería aplicada al motociclismo a nivel mundial.

Novedades e innovación técnica

Esta nueva edición incorporará una evolución de su reglamento técnico orientada a ampliar las capacidades de desarrollo de los equipos, fomentando la creatividad y la innovación, especialmente en ámbitos como el diseño aerodinámico y la integración de soluciones tecnológicas avanzadas.

Las novedades refuerzan el carácter de la competición como un entorno de aprendizaje práctico. Los estudiantes trabajan en condiciones cercanas a la realidad de la industria, bajo estrictos estándares de seguridad. Este enfoque no solo eleva el nivel competitivo, sino que también posiciona a MotoStudent como un auténtico laboratorio de ideas con potencial impacto en el futuro de la movilidad.

Compromiso con la sostenibilidad

La competición internacional mantiene sus dos categorías principales: MotoStudent Electric y MotoStudent eFuel. La primera está centrada en la propulsión 100% eléctrica, mientras que la segunda se basa en motores de combustión alimentados por combustibles 100% renovables. Ambas categorías reflejan el compromiso del proyecto con la sostenibilidad y permiten a los participantes enfrentarse a los retos reales de la transición energética.

Desarrollo de talento

Más allá de la competición, MotoStudent se consolida como una plataforma integral de desarrollo de talento, donde los estudiantes adquieren competencias clave como el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la innovación o el liderazgo. En esta línea, el proyecto se apoya en el ecosistema de Motorland Aragón y TechnoPark Motorland, que actúan como entorno de referencia para el desarrollo técnico, la experimentación y la conexión con la industria. De este modo, Aragón se posiciona como un punto estratégico en la formación de la próxima generación de ingenieros.

Muchos de los estudiantes que han participado en anteriores ediciones han continuado su trayectoria profesional en competiciones internacionales como MotoGP, Fórmula 1 o WorldSBK. MotoStudent actúa así como puente entre la universidad y la industria.

Esta novena edición arranca con el objetivo de consolidar su evolución en términos de calidad, impacto y proyección internacional, manteniendo su esencia como competición universitaria basada en el talento, la innovación y la sostenibilidad. El proyecto sigue creciendo de forma sólida y generando oportunidades para estudiantes de todo el mundo.

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