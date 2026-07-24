Actualizado 14:32

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

24 JUL 2026|

Actualizado 14:32

Izan Edo busca consolidarse entre la élite en las Series Mundiales de Londres

El triatleta jarquino afronta este sábado una nueva cita del calendario de las World Triathlon Championship Series con el objetivo de pelear por un puesto entre los quince mejores del mundo

El jarquino Izan Edo durante una prueba / @izan_tri
El jarquino Izan Edo durante una prueba / @izan_tri

Jesús Burgos24 07 2026

Comentar

AtletismoDeporte

El jarquino Izan Edo volverá a medirse este sábado, 25 de julio, con los mejores triatletas del planeta. El deportista de Jarque de la Val competirá en las World Triathlon Championship Series de Londres, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional, con la intención de prolongar el excelente momento de forma que atraviesa tras firmar un séptimo puesto en el Campeonato de Europa absoluto y colgarse el bronce en los relevos mixtos con la selección española en la última Serie Mundial disputada en Francia.

La cita londinense supone la última competición antes de un breve descanso, que llega a la capital británica tras completar un bloque específico de preparación en Alicante. "Llego bastante bien y bastante motivado. Hemos tenido un buen bloque de entrenamientos preparando la competición en calor y con ganas de cerrar esta primera parte de la temporada", explica Edo.

Un escenario de máximo nivel

Londres recupera este año una prueba de las Series Mundiales por primera vez desde 2013, reuniendo a la élite internacional del triatlón olímpico. El cartel incluye nombres como el vigente campeón olímpico Alex Yee, el neozelandés Hayden Wilde o el australiano Matt Hauser, en un recorrido que combinará la natación en el Royal Victoria Dock, un circuito ciclista urbano completamente cerrado al tráfico y una carrera a pie rápida y prácticamente llana.

Para Edo será una nueva oportunidad de confirmar el crecimiento que viene experimentando durante esta temporada, en la que ha dejado de ser una promesa para convertirse en un habitual de las posiciones delanteras en competiciones internacionales.

"Creo que estoy consolidándome ya en las posiciones de cabeza en casi todas las carreras. Estoy siendo bastante constante y compitiendo en Series Mundiales, que es prácticamente lo máximo a lo que puede aspirar un triatleta. Posiblemente esté en el mejor momento de mi carrera", asegura.

El objetivo: acercarse al Top 15

"Un Top 15 sería un muy buen resultado. Está el actual campeón del mundo, el campeón olímpico y muchos de los mejores del circuito. En triatlón puedes hacer tu mejor carrera y acabar más atrás si el resto está mejor, así que habrá que ver cómo se desarrolla la prueba", reconoce. Además del estado de forma, Edo destaca la importancia de la recuperación en un calendario cada vez más exigente. "Estas semanas hemos enlazado competición tras competición y descansar bien, alimentarse correctamente y cuidar todos los pequeños detalles es la clave para poder rendir al máximo en cada una de ellas", explica.

El triatleta también admite que competir frente a deportistas a los que hace apenas unos años veía por televisión supone un extra de motivación. "Hace poco les pedía una foto y ahora compito contra ellos. Eso me inspira y me da muchas ganas de seguir mejorando", concluye.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El PSOE denuncia que varios pueblos de Cuencas Mineras estarán hasta 15 días sin consulta médica

La formación reclama al Gobierno de Aragón que refuerce las sustituciones para evitar desplazamientos al Centro de Salud de Utrillas

1

El PSOE denuncia que varios pueblos de Cuencas Mineras estarán hasta 15 días sin consulta médica

Muniesa suma cinco agentes de Guardia Civil en su cuartel y en septiembre completará la plantilla al 100%

Después de verano habrá un cabo y siete agentes para atender el puesto, una situación que lleva años sin darse

Comentar

Muniesa suma cinco agentes de Guardia Civil en su cuartel y en septiembre completará la plantilla al 100%

El incendio de Majalinos revive los fantasmas de 2009, cuando el fuego arrasó sin piedad más de 12.000 hectáreas en seis focos distintos en el Bajo Aragón Histórico

HEMEROTECA. El 21 de julio de 2009 una tormenta seca descargó más de 5.000 rayos en territorio bajoaragonés que, unidos al viento y el calor, desembocaron en la peor oleada...

Comentar

El incendio de Majalinos revive los fantasmas de 2009, cuando el fuego arrasó sin piedad más de 12.000 hectáreas en seis focos distintos en el Bajo Aragón Histórico

Carlos Gómez Pina inicia el reto '236 Pedaladas por Teruel', con salida en Híjar y arropado por vecinos y el club ciclista

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Subido en su bici La Bartolica, el hijarano empieza su recorrido por los pueblos de la provincia con un fin promocional del medio rural y benéfico para...

1

Carlos Gómez Pina inicia el reto '236 Pedaladas por Teruel', con salida en Híjar y arropado por vecinos y el club ciclista

Irene Burillo roza el título en Darmstadt tras una igualada final decidida por un interminable tie-break

La tenista caspolina cae ante la alemana Nastasja Schunk después de desaprovechar siete bolas de partido, pero firma su segunda final de la temporada y confirma su gran momento

Comentar

Irene Burillo roza el título en Darmstadt tras una igualada final decidida por un interminable tie-break

El hijarano Jorge Laborda logra el bronce en el Campeonato de Aragón de Ultra en un intenso fin de semana para los clubes del Bajo Aragón

El corredor del Zalagarda de Caspe sube al podio del Campeonato de Aragón de Ultra, la A.D. Maestrazgo suma una victoria y un segundo puesto en Benasque y el Matarraña...

Comentar

El hijarano Jorge Laborda logra el bronce en el Campeonato de Aragón de Ultra en un intenso fin de semana para los clubes del Bajo Aragón
Periódico del Bajo Aragón Histórico