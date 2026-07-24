Izan Edo busca consolidarse entre la élite en las Series Mundiales de Londres

El jarquino Izan Edo volverá a medirse este sábado, 25 de julio, con los mejores triatletas del planeta. El deportista de Jarque de la Val competirá en las World Triathlon Championship Series de Londres, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional, con la intención de prolongar el excelente momento de forma que atraviesa tras firmar un séptimo puesto en el Campeonato de Europa absoluto y colgarse el bronce en los relevos mixtos con la selección española en la última Serie Mundial disputada en Francia.

La cita londinense supone la última competición antes de un breve descanso, que llega a la capital británica tras completar un bloque específico de preparación en Alicante. "Llego bastante bien y bastante motivado. Hemos tenido un buen bloque de entrenamientos preparando la competición en calor y con ganas de cerrar esta primera parte de la temporada", explica Edo.

Un escenario de máximo nivel

Londres recupera este año una prueba de las Series Mundiales por primera vez desde 2013, reuniendo a la élite internacional del triatlón olímpico. El cartel incluye nombres como el vigente campeón olímpico Alex Yee, el neozelandés Hayden Wilde o el australiano Matt Hauser, en un recorrido que combinará la natación en el Royal Victoria Dock, un circuito ciclista urbano completamente cerrado al tráfico y una carrera a pie rápida y prácticamente llana.

Para Edo será una nueva oportunidad de confirmar el crecimiento que viene experimentando durante esta temporada, en la que ha dejado de ser una promesa para convertirse en un habitual de las posiciones delanteras en competiciones internacionales.

"Creo que estoy consolidándome ya en las posiciones de cabeza en casi todas las carreras. Estoy siendo bastante constante y compitiendo en Series Mundiales, que es prácticamente lo máximo a lo que puede aspirar un triatleta. Posiblemente esté en el mejor momento de mi carrera", asegura.

El objetivo: acercarse al Top 15

"Un Top 15 sería un muy buen resultado. Está el actual campeón del mundo, el campeón olímpico y muchos de los mejores del circuito. En triatlón puedes hacer tu mejor carrera y acabar más atrás si el resto está mejor, así que habrá que ver cómo se desarrolla la prueba", reconoce. Además del estado de forma, Edo destaca la importancia de la recuperación en un calendario cada vez más exigente. "Estas semanas hemos enlazado competición tras competición y descansar bien, alimentarse correctamente y cuidar todos los pequeños detalles es la clave para poder rendir al máximo en cada una de ellas", explica.

El triatleta también admite que competir frente a deportistas a los que hace apenas unos años veía por televisión supone un extra de motivación. "Hace poco les pedía una foto y ahora compito contra ellos. Eso me inspira y me da muchas ganas de seguir mejorando", concluye.