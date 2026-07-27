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27 JUL 2026|

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Izan Edo confirma su progresión y entra en el TOP20 en las Series Mundiales de triatlón en Londres

El triatleta de Jarque de la Val alcanza la decimonovena posición en una de las pruebas de mayor nivel del circuito, siendo el segundo participante más joven con mejor resultado en la competición

El jarquino Izan Edo durante el sector de carrera en la prueba de Londres / @izan_tri
El jarquino Izan Edo durante el sector de carrera en la prueba de Londres / @izan_tri

Jesús Burgos27 07 2026

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AtletismoDeporte

El triatleta turolense Izan Edo continúa dando pasos adelante en su consolidación entre la élite internacional. El deportista de Jarque de la Val finalizó en la decimonovena posición en la sexta prueba de las Series Mundiales de Triatlón (WTCS), disputada este sábado en Londres, en una carrera de máxima exigencia que reunió a los mejores especialistas del mundo y que terminó con la victoria del australiano Matthew Hauser.

Edo cruzó la meta a poco más de un minuto del vencedor después de completar una sólida actuación en un grupo muy competitivo, en el que también se encontraba su compañero de la selección española Antonio Serrat. El joven trató de mantenerse en la pelea por las posiciones de cabeza durante buena parte de la prueba, aunque finalmente no pudo engancharse al grupo que se disputó el podio.

Uno de los grandes talentos del circuito

Más allá del resultado, la actuación del aragonés vuelve a confirmar su enorme proyección. La prueba masculina de Londres contó con una destacada presencia de jóvenes talentos nacidos en 2004 o posteriormente, e Izan Edo fue el segundo triatleta más joven con mejor resultado en toda la competición, únicamente superado por el británico Michael Gar, que terminó una posición por delante, en el decimoctavo puesto.

El puesto logrado en una de las citas más prestigiosas del calendario supone un nuevo paso en el crecimiento deportivo del jarquino, que continúa acumulando experiencia frente a los mejores triatletas del mundo en su primera etapa dentro del máximo circuito internacional.

Hauser vuelve a imponerse

La victoria fue para el australiano Matthew Hauser, que firmó un tiempo de 50:28 para lograr su tercer triunfo de la temporada en las Series Mundiales. El portugués Vasco Vilaça y el húngaro Csongor Lehmann completaron el podio.

El mejor español fue Alberto González, quinto clasificado tras mantenerse durante gran parte de la carrera en el grupo cabecero. El malagueño llegó incluso a liderar la prueba en el segmento de carrera a pie, pero una penalización de diez segundos en los últimos metros le privó de luchar por las posiciones de podio.

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