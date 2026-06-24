El jarquino Izan Edo hace historia con España al lograr el primer podio nacional en una Serie Mundial de relevos mixtos

El triatleta jarquino Izan Edo volvió a demostrar su proyección internacional al contribuir de forma decisiva al histórico tercer puesto conseguido por la selección española en la Serie Mundial de Relevos Mixtos, disputada en la localidad francesa de Quiberón. El deportista fue el encargado de cerrar la participación española y aseguró una medalla de bronce que supone el primer podio de España en la historia de esta competición.

El equipo nacional, formado por Ana Carballo, Pelayo González, Marta Pintanel e Izan Edo, completó la prueba en un tiempo de 1:24:07, apenas un segundo por detrás de Italia y con una mínima ventaja sobre Australia y Portugal, cuarto y quinto clasificado respectivamente, en una emocionante resolución de carrera.

La competición se disputó bajo el formato de relevo mixto super sprint, en el que cada integrante debía completar 250 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 1,3 kilómetros de carrera a pie antes de dar el relevo al siguiente compañero.

España se mantuvo en todo momento dentro de la lucha por las medallas. Ana Carballo abrió la prueba en posiciones cercanas a la cabeza, mientras que Pelayo González consolidó al equipo en el grupo perseguidor. Posteriormente, la aragonesa Marta Pintanel realizó una gran tercera posta que permitió entregar el relevo a Edo en sexta posición y con opciones de alcanzar el podio.

Un gran segmento final de Edo para subir al podio

El jarquino asumió entonces la responsabilidad de cerrar la carrera. Según explicó el propio deportista local, la diferencia respecto al grupo delantero era mínima cuando se lanzó al agua. "Marta me dio el sexto relevo, a unos tres segundos del grupo que perseguía a Francia. En cuanto me tiré al agua pude enganchar los pies del último corredor y salimos juntos de la transición", relató.

Tras completar el segmento de ciclismo, un amplio grupo de once o doce selecciones llegó unido a la última carrera a pie, donde se decidió todo. Edo protagonizó una gran transición y salió entre los primeros de su grupo, una circunstancia que resultó clave para afrontar el desenlace. "Realicé muy buena transición y pude salir cuarto. Intenté alcanzar a los tres que tenía delante y después guardar fuerzas para el sprint", explicó.

La estrategia funcionó. A falta de 400 metros el italiano lanzó un ataque definitivo para asegurar la plata, mientras que Edo esperó su momento. Cuando restaban apenas 200 metros para la meta, el triatleta de Jarque de Val cambió el ritmo y logró descolgar tanto al representante australiano como al portugués, dos de sus principales rivales en la pelea por las medallas.

"Me pude ir del australiano y del portugués y estuve a punto de alcanzar al italiano. Nos quedamos muy cerca, pero es un bronce que sabe muy bien", señaló. Más allá del resultado, el podio tiene un valor especial para el triatlón español, ya que se trata de la primera medalla conseguida por la selección nacional en una Serie Mundial de relevos mixtos, una modalidad que además reparte puntos para el ranking de clasificación olímpica.

"Es el primer podio en la historia de España en unos relevos mixtos de una Serie Mundial, así que estamos muy contentos", concluyó Edo tras una actuación que confirma su crecimiento dentro del panorama internacional y que vuelve a situar el nombre de Jaca en la élite del triatlón mundial.