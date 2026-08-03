Jon del Valle conquista su quinto mundial consecutivo de karting de alquiler

El piloto fresnedino, Jon del Valle, conquistó el pasado sábado su quinto campeonato del mundo consecutivo de karting de alquiler en el circuito de Vandel en Dinamarca. El corredor del Matarraña dominó la competición de principio a fin ganando todas las pruebas en las que compitió, excepto la gran final en la que debido a una confusión acabó en cuarto lugar. Consiguió asi una puntuación total de 466 puntos, 53 más que su perseguidor.

Tras las victorias de 2022 en Portugal, Bélgica en 2023, Brasil en 2024, Alemania en 2025 y este año en Dinamarca, Del Valle se convierte en el primer piloto en conseguir ganar cinco mundiales consecutivos. Desde la creación de la competición hace 21 años ningún otro corredor había logrado encadenar más de tres campeonatos del mundo.

“Ganar cinco Mundiales seguidos no es cuestión de suerte, es un método”, comenta del Valle. Esta forma de competir, a diferencia de la mayoría de competiciones de motor, no depende del coche sino del piloto. “Llegas cada año a un país nuevo, con un kart que no has tocado en tu vida, y tienes unas pocas vueltas para entenderlo mejor que el resto”, confiesa el fresnedino.

La competición se divide en varias carreras y formatos repartidos durante una semana. Primero se comienzan con las pruebas clasificatorias, posteriormente los pilotos que pasan a la siguiente ronda se enfrentan en carreras a una vuelta en la que cuenta el mejor tiempo. Finalmente los mejores corredores compiten en las semifinales y la final.

Cada prueba reparte puntos que se acumulan para conseguir el título. Además, para diluir el factor suerte de las carreras, los pilotos cambian de kart para cada prueba para que la victoria dependa lo máximo posible de la habilidad del piloto.