José Pichel: «Cada vez hay más interés por la ciencia, es muy positivo en una sociedad que aspira a avanzar»

¿Contento, nervioso… cómo afrontas participar en el Curso de Periodismo?

El protagonista será el periodismo científico, ¿Qué papel tiene en la esfera pública?

¿Esa acogida es igual de positiva entre la población joven?

De hecho, lo que dicen las encuestas es que entre los jóvenes el interés es incluso mayor. En las encuestas sobre el interés en la ciencia y en la información científica se ve un aumento de interés en todas las franjas de edad, y en particular entre el público más joven. Podemos pensar que es algo lógico y esperable, porque una población mejor formada también demanda información de mayor calidad. Pero no tiene por qué ser una relación tan lineal como parece, y, sin embargo, en nuestro país sí que se ve cada vez un mayor interés. Incluso de forma espontánea entre los temas que mayor interés suscitan, cuando se pregunta de forma general lo que apasiona, mucha gente comienza a decir que la ciencia. Creo que es algo muy bueno que aporta mucho a la sociedad y en particular a una que aspira a ser una sociedad avanzada.

Atrae al público, en tu caso como profesional, ¿Qué tiene para que te dediques a este sector?

En mis inicios me dediqué a otras ramas también, pero descubrí que la ciencia era un campo apasionante, que no me aburría en ningún momento porque aprendes muchísimo, hablas con gente muy interesante, con los que más saben de cada tema. También que es una fuente de conocimiento y de placer por ese conocimiento constante. Entonces como profesional para mí es un absoluto privilegio poder dedicarme a hacer información científica. Creo que también aportamos mucho, o podemos aportar mucho los científicos a la sociedad, porque ofrecemos una manera distinta de abordar temas de actualidad. Podemos ofrecer los datos científicos que hay detrás de cualquier debate, ofrecer un poco de rigor a cualquier tema de actualidad. Como profesional del periodismo me parece un auténtico privilegio poder dedicarme al sector de la ciencia.